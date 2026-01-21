Ein kritischer Journalist wurde in Hamburg eine Hausdurchsuchung ausgesetzt. BegrÃ¼ndung: Eine Waffe, die gar nicht existiert.

Foto: MikeGunner/ pixabay.com

Hamburg

21. JÃ¤nner 2026 / 11:13 Uhr

FragwÃ¼rdige Hausdurchsuchung bei Lars WinkelsdorfÂ 

In der BRD werden die Grundrechte der BÃ¼rger mehr und mehr mit FÃ¼ÃŸen getreten. Ein besonders absurder Fall ereignete sich nun in der Hansestadt Hamburg. Dort hat die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei dem Investigativ-Journalisten und Waffenrechtsexperten Lars Winkelsdorf durchgefÃ¼hrt.

Erfundene Waffe als Durchsuchungsgrund

Grundlage der Aktion war der Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Seltsam an dem Fall ist, dass sich der Durchsuchungsbeschluss auf eine konkret benannte Waffe bezog, die nachweislich nie hergestellt wurde. Nach Darstellung Winkelsdorfs erschienen Anfang Januar mehrere Polizeibeamte an seiner Wohnadresse. Er sei fÃ¼r mehrere Stunden festgesetzt worden und habe sich zunÃ¤chst weder ankleiden noch die Toilette aufsuchen dÃ¼rfen. Das gesamte Haus sei durchsucht worden, einschlieÃŸlich des Dachbodens.

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Im Durchsuchungsbeschluss wurde eine “Sempert & Krieghoff, Modell 41” genannt. Eine Waffe dieses Herstellers mit dieser Bezeichnung existiert aber Ã¼berhaupt nicht. Gleichwohl diente sie als konkreter Bezugspunkt fÃ¼r die Ermittlungen, was mehr als fragwÃ¼rdig ist. Soll hier womÃ¶glich einfach nur ein kritischer Journalist mit einer Hausdurchsuchung eingeschÃ¼chtert werden?

Anwalt legt Beschwerde ein

Winkelsdorf hatte in den vergangenen Jahren mehrfach MissstÃ¤nde in der Hamburger WaffenbehÃ¶rde thematisiert, unter anderem im Zusammenhang mit der Amoktat von Hamburg-Alsterdorf im MÃ¤rz 2023. Eine interne FachaufsichtsprÃ¼fung bestÃ¤tigte spÃ¤ter erhebliche MÃ¤ngel in der AktenfÃ¼hrung. Der Bericht wurde als Verschlusssache eingestuft. Der Journalist sieht nun einen Zusammenhang zwischen seiner Berichterstattung und dem gegen ihn gefÃ¼hrten Ermittlungsverfahren. Sein Anwalt Christian Teppe hat laut t-Online Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung eingelegt und hÃ¤lt sie fÃ¼r rechtswidrig.

Winkelsdorf selbst kritisierte die Polizeiaktion auf X (vormals twitter) mit deutlichen Worten: “Wo Beweise von BehÃ¶rden gefÃ¤lscht werden, um morgens 6:30 Uhr ein Ãœberfallskommando ins Haus zu schicken, da habe ich jetzt ehrlich Angst um meine Freiheit und mein Leben” Er fÃ¼gte noch hinzu: “Hier wurden sÃ¤mtliche Grenzen regelrecht aufgehoben”.

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