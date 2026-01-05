Das Opfer des RaubÃ¼berfalls verfolgte die vier MÃ¤nner in eine StraÃŸenbahn â€“ drei von ihnen konnten flÃ¼chten, einer wurde festgenommen (Symbolbild).

Foto: tozik / pixabay.com

Wien-Innere Stadt

5. JÃ¤nner 2026 / 11:30 Uhr

TÃ¤ter in StraÃŸenbahn gefasst:Â Libyer nach RaubÃ¼berfall festgenommen

Zum Opfer eines schweren RaubÃ¼berfalls wurde am Freitagabend ein 36-jÃ¤hriger Mann. Vier MÃ¤nner sollen ihn am Franz-Josefs-Kai in der Inneren Stadt unvermittelt von hinten attackiert, mit SchlÃ¤gen und Tritten traktiert und ihm dabei das Mobiltelefon entrissen haben. Das Opfer blieb mit leichten Verletzungen am Boden zurÃ¼ck, wÃ¤hrend die Angreifer in eine StraÃŸenbahn am Schwedenplatz flÃ¼chteten.

Opfer nahm die Verfolgung auf

Der 36-JÃ¤hrige nahm trotz seiner Verletzungen selbst die Verfolgung auf, holte die TÃ¤ter ein und zog einen der VerdÃ¤chtigen aus der StraÃŸenbahn. Im Zuge des anschlieÃŸenden Handgemenges wurde er von den Ã¼brigen drei MÃ¤nnern mit einem Messer bedroht. Als Passanten eingriffen und die Polizei alarmierten, flÃ¼chteten die MÃ¤nner in unbekannte Richtung.

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Gestohlene Ausweise bei Libyer entdeckt

EinsatzkrÃ¤fte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt nahmen den festgehaltenen TatverdÃ¤chtigen kurz darauf vorlÃ¤ufig fest. Bei der Durchsuchung des 32-jÃ¤hrigen Libyers fanden die Beamten zwar das geraubte Handy nicht, stellten jedoch zwei offenbar gestohlene Ausweise sicher.

Ermittlungen wegen Raubes und UrkundenunterdrÃ¼ckung

Gegen den Migranten wird wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie der mehrfachen UrkundenunterdrÃ¼ckung ermittelt. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, AuÃŸenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen Ã¼bernommen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 01â€¯/â€¯31310â€¯â€“â€¯62800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen. Quelle: LPD Wien.

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