“Die Ã–VP kann es nicht”: Zahlen zeigen, wer in Asylpolitik wirklich versagt

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner (Ã–VP) hatte sich unlÃ¤ngst damit gerÃ¼hmt, dass die Abschiebungsrate in den ersten drei Quartalen um 27 Prozent gestiegen sei â€“ “Damit werden wir im Jahr 2025 voraussichtlich die hÃ¶chste Abschiebungsrate seit 2019 erreichen”, so der nach BrÃ¼ssel weggelobte ehemalige Finanzminister. Bei den Freiheitlichen spricht man von einer “Selbstanklage” und verweist auf die Zeit von FPÃ–-Innenminister Herbert Kickl, in der es deutlich weniger AsylantrÃ¤ge gab.

Echte Wende statt PR-Luftblasen

Sicherheitssprecher Gernot Darmann meinte, niemand anderes als Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner selbst habe es in der Hand, fÃ¼r “diese lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llige SelbstverstÃ¤ndlichkeit zu sorgen”. Die Ã–VP habe “gar kein Interesse” an einer restriktiven Asyl- und Einwanderungspolitik. Anstatt “schwarzer PR-Luftblasen” brauche es sofort eine echte Wende, wie sie das freiheitliche Konzept einer “Festung Ã–sterreich” vorsehe.

Marchetti arbeitet sich an Kickl ab

Das rief Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti auf den Plan â€“ er arbeitete sich an Kickl ab: Das “FPÃ–-MÃ¤rchen vom fleiÃŸigen Herbert Kickl” werde “auch bei der x-ten Wiederholung nicht wahr”, so Marchetti. In Richtung FPÃ– fragte er: “Was war Kickls Leistung im Kampf gegen illegale Migration?” Als Innenminister habe Kickl “aus parteitaktischen GrÃ¼nden â€“ mit Ausnahme wirkungsloser PR-Gags â€“ nichts unternommen”.

Nackte Zahlen beweisen Ã–VP-Versagen

Darmanns Antwort lieÃŸ nicht lange auf sich warten â€“ er verwies auf die Fakten, die das Versagen der Volkspartei in der Asyl- und Migrationspolitik aufzeigen:

Unter Herbert Kickl als freiheitlichem Innenminister gab es 2018 13.746 und 2019 nur 12.886 AsylantrÃ¤ge â€“ Tendenz weiter sinkend â€“ und damit so wenige wie in keinem anderen Jahr seit 2015. ZusÃ¤tzlich musste er noch die Asyl-Altlasten seines Ã–VP-VorgÃ¤ngers Sobotka abarbeiten.

Negativ-Rekord bei AsylantrÃ¤gen in 2022

Karner als Ã–VP-Innenminister trage hingegen die Verantwortung fÃ¼r 212.201 AsylantrÃ¤ge seit seinem Amtsantritt, wobei er 2022 mit 112.272 AsylantrÃ¤gen das bisherige Katastrophenjahr 2015 sogar noch mit einem neuen Negativrekord in den Schatten gestellt habe, erinnerte Darmann. Die Menschen wÃ¼rden lÃ¤ngst wissen: