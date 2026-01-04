FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann konterte die Attacken von Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti â€“ und zeigte anhand konkreter Zahlen, woran die Volkspartei scheitert.

Foto: Andreas Ruttinger / FPÃ–

Migrationspolitik

4. JÃ¤nner 2026 / 13:07 Uhr

“Die Ã–VP kann es nicht”: Zahlen zeigen, wer in Asylpolitik wirklich versagt

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner (Ã–VP) hatte sich unlÃ¤ngst damit gerÃ¼hmt, dass die Abschiebungsrate in den ersten drei Quartalen um 27 Prozent gestiegen sei â€“ “Damit werden wir im Jahr 2025 voraussichtlich die hÃ¶chste Abschiebungsrate seit 2019 erreichen”, so der nach BrÃ¼ssel weggelobte ehemalige Finanzminister. Bei den Freiheitlichen spricht man von einer “Selbstanklage” und verweist auf die Zeit von FPÃ–-Innenminister Herbert Kickl, in der es deutlich weniger AsylantrÃ¤ge gab.

Echte Wende statt PR-Luftblasen

Sicherheitssprecher Gernot Darmann meinte, niemand anderes als Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner selbst habe es in der Hand, fÃ¼r “diese lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llige SelbstverstÃ¤ndlichkeit zu sorgen”. Die Ã–VP habe “gar kein Interesse” an einer restriktiven Asyl- und Einwanderungspolitik. Anstatt “schwarzer PR-Luftblasen” brauche es sofort eine echte Wende, wie sie das freiheitliche Konzept einer “Festung Ã–sterreich” vorsehe.

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Marchetti arbeitet sich an Kickl ab

Das rief Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti auf den Plan â€“ er arbeitete sich an Kickl ab: Das “FPÃ–-MÃ¤rchen vom fleiÃŸigen Herbert Kickl” werde “auch bei der x-ten Wiederholung nicht wahr”, so Marchetti. In Richtung FPÃ– fragte er: “Was war Kickls Leistung im Kampf gegen illegale Migration?” Als Innenminister habe Kickl “aus parteitaktischen GrÃ¼nden â€“ mit Ausnahme wirkungsloser PR-Gags â€“ nichts unternommen”.

Nackte Zahlen beweisen Ã–VP-Versagen

Darmanns Antwort lieÃŸ nicht lange auf sich warten â€“ er verwies auf die Fakten, die das Versagen der Volkspartei in der Asyl- und Migrationspolitik aufzeigen:

Unter Herbert Kickl als freiheitlichem Innenminister gab es 2018 13.746 und 2019 nur 12.886 AsylantrÃ¤ge â€“ Tendenz weiter sinkend â€“ und damit so wenige wie in keinem anderen Jahr seit 2015. ZusÃ¤tzlich musste er noch die Asyl-Altlasten seines Ã–VP-VorgÃ¤ngers Sobotka abarbeiten.

Negativ-Rekord bei AsylantrÃ¤gen in 2022

Karner als Ã–VP-Innenminister trage hingegen die Verantwortung fÃ¼r 212.201 AsylantrÃ¤ge seit seinem Amtsantritt, wobei er 2022 mit 112.272 AsylantrÃ¤gen das bisherige Katastrophenjahr 2015 sogar noch mit einem neuen Negativrekord in den Schatten gestellt habe, erinnerte Darmann. Die Menschen wÃ¼rden lÃ¤ngst wissen:

Die Ã–VP kann es nicht, sie will es nicht und setzt nur auf Showpolitik. Im Gegensatz dazu kÃ¶nnen sie sich darauf verlassen, dass mit der FPÃ– und einem Volkskanzler Herbert Kickl der Grenzbalken gegen die illegale Masseneinwanderung hochgezogen wird und die Abschiebeflieger tatsÃ¤chlich durchstarten.

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