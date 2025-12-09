Bernhard Heinzlmaier fordert: FPÖ-Wähler sollen sich zu ihrer Wahlentscheidung offen bekennen – schließlich sind es schon 38 Prozent der Österreicher, die sich laut Umfragen für die Freiheitlichen entscheiden.

Foto: Screenshot ServusTV.com

ServusTV

9. Dezember 2025 / 14:45 Uhr

Heinzlmaier fordert Remigration: „Bekennt euch zur FPÖ!“

„Bekennt euch zur FPÖ!“ – mit diesen Worten sorgte der bekannte Soziologe und ehemalige SPÖ-Funktionär Bernhard Heinzlmaier für Aufsehen. Er sagte in der ServusTV-Sendung “Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher” am Sonntag, dass für ihn klar sei: „Wir sind 38 Prozent“. Er wähle die FPÖ und sehe sich als Sympathisant der Freiheitlichen.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Österreicher wollen Remigration

Zum Thema „Remigration“ äußerte sich Heinzlmaier ebenfalls eindeutig: Diese sei – bei kriminellen Ausländern und illegal Aufhältigen – sinnvoll. Es sei notwendig, die Grenzen für bestimmte Gruppen zu schließen, da „zwei Drittel der Österreicher diese Einwanderung nicht mehr wollen“.

SPÖ-Mitglieder wählen heimlich Blau

Auf die Nachfrage von Moderatorin Katrin Prähauser, ob er sich offen als FPÖ-Wähler bekenne, sagte er unmissverständlich: „Ja, sicher – ich sag’ das überall.“

Rund 15 Jahre habe er „aus Verzweiflung“ nicht gewählt, erklärte Heinzlmaier. Schließlich habe er – wie viele ehemalige SPÖ-Mitglieder – die FPÖ unterstützt, weil er „nicht in diesem Land islamisiert werden möchte“. Nur die FPÖ vertrete dazu eine klare Position, so der frühere Vorsitzende der SPÖ-Studenten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

9.

Dez

14:45 Uhr
9. Dezember 2025

Heinzlmaier fordert Remigration: „Bekennt euch zur FPÖ!“

9. Dezember 2025

Angriff auf Meinungsfreiheit: Trump kritisiert EU-Strafe gegen “X”

8. Dezember 2025

„Komturkreuz“-Ehrung für „Leibarzt“: Doskozil macht den „Kim Jong“

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.