Heinzlmaier fordert Remigration: „Bekennt euch zur FPÖ!“

„Bekennt euch zur FPÖ!“ – mit diesen Worten sorgte der bekannte Soziologe und ehemalige SPÖ-Funktionär Bernhard Heinzlmaier für Aufsehen. Er sagte in der ServusTV-Sendung “Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher” am Sonntag, dass für ihn klar sei: „Wir sind 38 Prozent“. Er wähle die FPÖ und sehe sich als Sympathisant der Freiheitlichen.

Österreicher wollen Remigration

Zum Thema „Remigration“ äußerte sich Heinzlmaier ebenfalls eindeutig: Diese sei – bei kriminellen Ausländern und illegal Aufhältigen – sinnvoll. Es sei notwendig, die Grenzen für bestimmte Gruppen zu schließen, da „zwei Drittel der Österreicher diese Einwanderung nicht mehr wollen“.

SPÖ-Mitglieder wählen heimlich Blau

Auf die Nachfrage von Moderatorin Katrin Prähauser, ob er sich offen als FPÖ-Wähler bekenne, sagte er unmissverständlich: „Ja, sicher – ich sag’ das überall.“

Rund 15 Jahre habe er „aus Verzweiflung“ nicht gewählt, erklärte Heinzlmaier. Schließlich habe er – wie viele ehemalige SPÖ-Mitglieder – die FPÖ unterstützt, weil er „nicht in diesem Land islamisiert werden möchte“. Nur die FPÖ vertrete dazu eine klare Position, so der frühere Vorsitzende der SPÖ-Studenten.