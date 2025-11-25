EuGH urteilt: Alle EU-Staaten mÃ¼ssen Homo-Ehen anerkennen

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) hat geurteilt: Gleichgeschlechtliche Ehen mÃ¼ssen in allen EU-MitgliedslÃ¤ndern anerkannt werden, auch wenn das jeweilige Land selbst keine Ehe fÃ¼r gleichgeschlechtliche Paare vorsieht. Damit greift das Gericht in Luxemburg erneut tief in die Kompetenzen der MitgliedslÃ¤nder ein – und macht sich vielerorts unbeliebt.

Polnische BehÃ¶rden lehnten Umschreibung ab

AuslÃ¶ser fÃ¼r die Entscheidung war die Klage zweier Polen, die 2018 in Berlin geheiratet hatten. Als sie nach Polen ziehen wollten, beantragten sie die Umschreibung ihrer Eheurkunde im polnischen Personenstandsregister. Die polnischen BehÃ¶rden lehnten dies ab, da die Homo-Ehe in Polen weiterhin verboten ist. Nach mehreren Instanzen wandte sich das polnische Oberste Verwaltungsgericht an den EuGH.

EU-Aufenthaltsrecht durch Nichtanerkennung verletzt

Das Gericht urteilte nun: Auch wenn die MitgliedslÃ¤nder die Regelungen Ã¼ber die Ehe selbst bestimmen, mÃ¼ssen sie dabei das EU-Recht beachten. EU-BÃ¼rger hÃ¤tten Anspruch darauf, ihr Familienleben in anderen MitgliedslÃ¤ndern unter gleichen Bedingungen fortsetzen zu kÃ¶nnen. Die Art der Anerkennung kÃ¶nne zwar variieren, dÃ¼rfe jedoch nicht “diskriminierend” sein. Das Gericht betonte, dass eine Verweigerung gegen das EU-FreizÃ¼gigkeits- und Aufenthaltsrecht sowie gegen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verstoÃŸe.

Bereits 2018 hatte der EuGH die in bisher 16 Staaten existierende sogenannte “Ehe fÃ¼r alle” unterstÃ¼tzt, indem er den Ehepartnern ein Aufenthaltsrecht in der EU zusicherte.



