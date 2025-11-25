Weiterhin â€žnichts Erfreulichesâ€œ: Zahl der arbeitslosen AuslÃ¤nder stark gestiegen

Die Lage am Ã¶sterreichischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt: Seit nunmehr 31 Monaten steigt die Arbeitslosigkeit kontinuierlich, und besonders stark betroffen sind AuslÃ¤nder. Laut aktuellen AMS-Daten sind derzeit rund 388.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung â€“ ein Plus von 4,4 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr.

38,4 Prozent mehr AuslÃ¤nder ohne Arbeit

WÃ¤hrend die Zahl arbeitsloser Ã–sterreicher seit 2019 um 5,3 Prozent gesunken ist, zeigt der Trend bei Fremden in die entgegengesetzte Richtung. Im Oktober 2019 waren rund 121.000 AuslÃ¤nder beim AMS gemeldet, sechs Jahre spÃ¤ter sind es etwa 167.500 â€“ ein Plus von 38,4 Prozent. Damit steigt auch ihr Anteil an allen Arbeitslosen von 34,2 auf 43,2 Prozent.

Syrer fÃ¼hren Rangliste an

Die grÃ¶ÃŸten Gruppen arbeitsloser AuslÃ¤nder machen einmal mehr Syrer (23.650), TÃ¼rken (14.578), RumÃ¤nen (13.454), Serben (11.753) und Ukrainer (9.955) aus. Besonders bei den Ukrainern ist die Entwicklung dank der weiterhin nicht arbeitenden FlÃ¼chtlinge dramatisch: Hier gab es seit 2019 mit mehr als 1.300 Prozent (!) den grÃ¶ÃŸten Zuwachs. Aber auch die Migranten aus RumÃ¤nien, Kroatien und Ungarn legen im Vergleichszeitraum stark zu. Bosnien ist hingegen die einzige grÃ¶ÃŸere Herkunftsgruppe mit einem minimalen RÃ¼ckgang.

Wirtschaftskrise zeigt sich am Arbeitsmarkt

Das AMS verweist auf die miserable wirtschaftliche Lage im Land: Rezession, hohe Inflation und schlechte internationale Konjunktur-Indikatoren dÃ¤mpfen die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften. Besonders in Wien, wo inzwischen nahezu jeder zweite (!) Einwohner im Ausland geboren wurde, zeigen sich die Konsequenzen dieser Entwicklung besonders deutlich. Eine positive Trendwende sei zwar mÃ¶glich, aber vor Mitte 2026 nicht realistisch, heiÃŸt es seitens des AMS. Man sehe â€žnichts Erfreulichesâ€œ in den aktuellen Zahlen.

Arbeitsmarktzahlen zeigen Regierungsversagen

â€žEs ist die katastrophale Bilanz des Regierungsversagens und der nÃ¤chste Beweis fÃ¼r die ZerstÃ¶rung unseres Sozialstaats durch unkontrollierte Masseneinwanderungâ€œ, erklÃ¤rte dazu die FPÃ–-Klubobmann-Stellvertreterin und Sprecherin fÃ¼r Arbeit und Soziales, Dagmar Belakowitsch. Die Statistik zeige schonungslos, dass die Politik der offenen Grenzen direkt in die soziale Katastrophe fÃ¼hre:

Dieser traurige Trend ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis der Politik dieser Verlierer-Koalition, die unseren Wirtschaftsstandort komplett vernichtet. Was Schwarz-GrÃ¼n begonnen hat, wird jetzt durch dieses unfÃ¤hige Dreiergespann endgÃ¼ltig zerstÃ¶rt. Und wen wundert es, dass es genau jene Gruppen sind, die die Zahlen nach oben treiben? Es sind die uns versprochenen syrischen FachkrÃ¤fte und Ã„rzte, deren Arbeitslosenzahlen sich seit 2019 fast verdoppelt haben!