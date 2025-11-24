Verbrenner: Verlierer-Ampel mit Bankrott-ErklÃ¤rung zum grÃ¼nen Prestige-Projekt

Die EU-Kommission legt am 10. Dezember die Revision der CO2-Emissions-Standards fÃ¼r Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, fÃ¼r die ab 2035 ein Verbrenner-Verbot gelten soll, vor. Welche Position Ã–sterreich vertritt, ist anscheinend vÃ¶llig unklar.

Aus diesem Grund rÃ¼ckten heute, Montag, FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker und der freiheitliche Verkehrssprecher der Fraktion â€žPatriots fÃ¼r Europaâ€œ, EU-Abgeordneter Roman Haider, aus, um die Verlierer-Ampel zum Handeln zu bewegen.

Ã–VP stimmte Verbrenner-Verbot zu

Hafenecker sprach von einer vÃ¶lligen Bankrott-ErklÃ¤rung der Dreier-Koalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos, es kÃ¶nne nicht sein, â€ždass wir hier keine klare Position habenâ€œ. 2022, damals noch in Koalition mit den GrÃ¼nen, die das Verbrenner-Aus als ideologisches Prestige-Projekt verfolgen, habe die Ã–VP diesem Verbrenner-Verbot in BrÃ¼ssel zugestimmt. Und jetzt? Anscheinen, so Hafenecker, gebe es keine Korrektur dieses Ã¶ko-marxistischen Kurses, von dem allein in Ã–sterreich 900 Betriebe betroffen wÃ¤ren.

WÃ¤hlertÃ¤uschung durch Ã–VP?

Haider erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Ã–VP noch im Nationalrats-Wahlkampf landauf und landab gezogen sei und den Menschen versprochen habe, das Verbrenner-Verbot aufzuheben. Die SPÃ– wolle genau das Gegenteil. Skurril: Die Ã–VP habe nach der Wahl die Verhandler auch noch aus einem schwarzen Ministerium in ein rotes ausgelagert.

EU zieht gegen SchlÃ¼sselindustrie ins Gefecht

Der EU-Abgeordnete meinte zudem, dass BrÃ¼ssel mit dem Verbrenner-Verbot gegen die SchlÃ¼sselindustrie ins Gefecht ziehe. Allein in diesem Jahr gingen in Deutschland in der Autoindustrie 51.000 Jobs verloren, in den vergangenen Jahren mehr als 200.000. Es sei vÃ¶llig unrealistisch und wirtschaftlicher Selbstmord, wenn verboten werde, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr neu angemeldet werden dÃ¼rfen. Deutschland und Italien hÃ¤tten bereits signalisiert, diese EU-Verordnung im Dezember zu korrigieren. Er, Haider, frage sich: â€žWarum ist Ã–sterreich nicht dabei?â€œ

CO2-Messmethode irrefÃ¼hrend

Haider stellte zudem die Messmethode des CO2-AusstoÃŸes in Zweifel und bezeichnete diese als irrefÃ¼hrend. Ziehe man alle Aspekte in Betracht, wÃ¤re E-MobilitÃ¤t der schmutzigste Antrieb und Bio-Diesel der sauberste, â€žweil CO2-neutralâ€œ, so der Verkehrssprecher der â€žPatriotenâ€œ.

Regierung darf sich nicht wegducken

Bei der Abstimmung am 10. Dezember werde es um jede Stimme sowohl im Rat als auch im Parlament gehen, sagte Haider. Es wÃ¤re ein historischer Fehler, wenn sich die Ã¶sterreichische Regierung hier wegducken wÃ¼rde, lieber die Industrie opfere, als einen mÃ¶glichen Konflikt in der Koalition auszutragen und zu lÃ¶sen.

Keine Ãœbermittlung sensibler Daten an EU

Die Patrioten fÃ¼r Europa werden jedenfalls drei Punkte fordern:

â€¢ Streichung des 100-Prozent-Reduktions-Ziels fÃ¼r Pkw und kleine Nutzfahrzeuge bis 2035. Also kein Verbot von Verbrenner-Autos. â€žWir wollen einen technologieneutralen Ansatz, bei dem sich Konsumenten frei entscheiden kÃ¶nnen, welches Auto sie sich kaufenâ€œ, argumentierte Haider.

â€¢ Bei CO2-Messungen sollen alle Emissionen BerÃ¼cksichtigung finden.

â€¢ Schutz der BÃ¼rger-PrivatsphÃ¤re. HeiÃŸt: Keine Ãœbermittlung sensibler Daten wie Kraftstoffverbrauch an die EU-Kommission, â€ždenn auch das wolle die Kommissionâ€œ, verriet Haider.

Hier kÃ¶nnen Sie die ganze Pressekonferenz des EU-Abgeordneten Roman Haider und des FPÃ–-GeneralsekretÃ¤rs Christian Hafenecker verfolgen: