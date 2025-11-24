Rheinmetall-Aktie: Friedensangst schockt Anleger

Eine Nachricht, die geopolitisch Hoffnung weckt, lÃ¶st an den BÃ¶rsen einen Schock aus. Medienberichte Ã¼ber eine mÃ¶gliche US-Friedensinitiative im Ukraine-Konflikt haben am europÃ¤ischen Aktienmarkt einen Verkaufsdruck ausgelÃ¶st, der den gesamten RÃ¼stungssektor schwer getroffen hat. Besonders deutlich bekam dies die Aktie von Rheinmetall zu spÃ¼ren, die zeitweise mehr als vier Prozent nachgab.

Logik der RÃ¼stungsindustrie: Kein Krieg, kein Wachstum

Allein die Aussicht auf Bewegung in Richtung eines Friedensabkommens hat bei institutionellen Anlegern massive Gewinnmitnahmen ausgelÃ¶st. Die Logik dahinter: Endet der Krieg, kÃ¶nnten militÃ¤rische Budgets sinken, neue GroÃŸauftrÃ¤ge ausbleiben und die Wachstums-Phantasien, die den Sektor getragen haben, sich in Luft auflÃ¶sen. Darunter litten am Freitag nicht nur Rheinmetall, sondern auch andere Werte der Branche wie Hensoldt und Renk, die ebenfalls spÃ¼rbare KursrÃ¼ckgÃ¤nge verzeichneten.

Angst vor Frieden wichtiger als Unternehmenszahlen

Mehrere UnterstÃ¼tzungszonen wurden durchbrochen, kurzfristige AufwÃ¤rtstrends sind Geschichte. Das Bild ist geprÃ¤gt von hohem Volumen, hektischer Preisaktion und beschleunigten Abgaben. Rheinmetall prÃ¤sentiert sich weiterhin stark: Das Unternehmen verfÃ¼gt Ã¼ber eine prall gefÃ¼llte Pipeline, bestÃ¤tigt seine technologische FÃ¼hrungsposition regelmÃ¤ÃŸig auf NATO-Ãœbungen und profitiert von strukturell steigenden Verteidigungsbudgets in Europa.

Die Aktie des RÃ¼stungskonzerns ist also nicht gefallen, weil das Unternehmen schlechter geworden wÃ¤re, sondern weil die BÃ¶rse im Moment geopolitische Hoffnungen wichtiger nimmt als GeschÃ¤ftsberichte.