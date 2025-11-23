Es werden trotzdem mehr: RÃ¼ckfahren des Familiennachzugs wird torpediert

Im Sommer hatte Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) groÃŸ angekÃ¼ndigt, den Familiennachzug von Asyl- und subsidiÃ¤r Schutzberechtigten zurÃ¼ckzufahren. Doch rund vier Monate spÃ¤ter zeigt sich: Die praktische Wirkung bleibt weit hinter den Versprechungen zurÃ¼ck.

Weitgehender Konsens

Die Bearbeitung neuer AntrÃ¤ge ist seit Juli fÃ¼r sechs Monate ausgesetzt, nachdem Ã–VP, SPÃ–, FPÃ– und Neos im Hauptausschuss des Parlaments fÃ¼r diese Aussetzung gestimmt hatten. Denn allein in den letzten beiden Jahren sind 17.000 Personen Ã¼ber diesen Weg nach Ã–sterreich gelangt.

Seit 2015 sind knapp 47.000 Personen Ã¼ber den Familiennachzug nach Ã–sterreich eingereist, allein im Jahr 2023 wurden 10.642 AntrÃ¤ge bewilligt â€“ drei Viertel davon entfielen auf Syrer.

FPÃ–: â€žVon einem Stopp kann keine Rede seinâ€œ

Im Oktober gab es laut Innenministerium nur erstmals lediglich neun Einreisen im Rahmen des Familiennachzugs. Im Vorjahresmonat waren es noch 384.

Obwohl die Einreisen derzeit stark zurÃ¼ckgegangen sind, sieht die FPÃ– keinen echten Kurswechsel. FPÃ–-Abgeordneter Harald Schuh beruft sich in einer aktuellen Aussendung auf die Zahlen aus einer aktuellen Anfragebeantwortung des Innenministeriums. Demnach seien zwischen JÃ¤nner und Oktober bereits 921 AntrÃ¤ge genehmigt worden, knapp 60 Prozent davon von Syrern und Afghanen.

Scharfe Kritik an der Regierung

FÃ¼r Schuh ist das ein Beleg dafÃ¼r, dass der angekÃ¼ndigte Stopp kaum Wirkung zeigt:

Das allein sind weit mehr als jene Handvoll Abschiebungen, die der Innenminister bejubelt.

Es werden daher weiterhin mehr statt weniger Fremde im Land. Schuh wertet folglich die Zahlen als Ausdruck einer â€žvollkommen auÃŸer Kontrolle geratenen Ã–VP-Migrationspolitikâ€œ und prangert an, dass weiterhin AntrÃ¤ge genehmigt werden, obwohl politisch ein Stopp versprochen worden sei.

â€žÃœberschieÃŸenderâ€œ Vollzug der Menschenrechtskonvention

Aus seiner Sicht liegt die Ursache im â€žÃ¼berschieÃŸendenâ€œ Vollzug der EuropÃ¤ischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die weiterhin zu Bewilligungen fÃ¼hre. Der FPÃ–-Abgeordnete fordert einen â€žechten Grenzschutzâ€œ und einen umfassenden Asyl-Stopp, um bereits das Stellen solcher AntrÃ¤ge zu verhindern.