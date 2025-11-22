Die Polizeiinspektion am Keplerplatz in Wien-Favoriten hat trotz “Waffenverbotszone” allerhand zu tun.

Foto: Plani / wikimedia.org (CC-BY-SA-3.0)

Wien-Favoriten

22. November 2025 / 10:27 Uhr

Messer-Streit um 150 Euro: Vier tatverdÃ¤chtige Migranten ausgeforscht, einer flÃ¼chtig

In der berÃ¼chtigten “Waffenverbotszone” am Keplerplatz in Wien-Favoriten war es Anfang Oktober zu einer gewalttÃ¤tigen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Syrern und Nordafrikanern gekommen. Dabei wurde ein 25-jÃ¤hriger Syrer wegen eines Streits um 150 Euro attackiert und durch einen Messerstich am FuÃŸ verletzt. Jetzt wurden vier tatverdÃ¤chtige Migranten ausgeforscht.

Zwei Syrer, ein Algerier und ein Marokkaner festgenommen

Die Polizei hatte nach der Tat sofort eine Fahndung eingeleitet und konnte noch am selben Abend drei mutmaÃŸliche TÃ¤ter, einen Syrer, einen Algerier und einen Marokkaner, festnehmen. Das Messer sowie das geraubte Geld wurden sichergestellt. Das Opfer kam ins Krankenhaus.


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Weiterer VerdÃ¤chtiger aus Syrien

Die Ermittlungen Ã¼bernahm das Landeskriminalamt. Durch weitere Recherchen konnte ein vierter VerdÃ¤chtiger â€“ ein 17-jÃ¤hriger Syrer â€“ ausgeforscht werden. Gegen ihn wird zudem in einem zweiten Fall ermittelt: Er soll einen gleichaltrigen Landsmann mit einem Messer verletzt und damit gedroht haben, ihn zu tÃ¶ten. Auch hier ging es um eine geringe Geldforderung, diesmal 30 Euro.

Alle vier bislang festgestellten TatverdÃ¤chtigen bestreiten die VorwÃ¼rfe. Nach einem fÃ¼nften Beteiligten wird weiterhin gefahndet. Quelle: LPD Wien

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