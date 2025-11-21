Essay-Wettbewerb der ESN-Fraktion: â€žWas ist ein EuropÃ¤er?â€œ

â€žWas ist ein EuropÃ¤er?â€œ – zu dieser Frage hat Die Europaparlaments-Fraktion â€žEuropa der SouverÃ¤nen Nationenâ€œ (ESN) einen Essay-Wettbewerb gestartet. Bis zum 31. Dezember kÃ¶nnen Teilnehmer ihre Texte einreichen und sich damit um ein stattliches Preisgeld bewerben.

Neue Perspektiven fÃ¼r den Kontinent

Vor allem die EU-BÃ¼rokratie legt fest, wer als â€žpro-europÃ¤ischâ€œ gilt â€“ wÃ¤hrend viele EuropÃ¤er vom Zustand ihres Kontinents enttÃ¤uscht sind. Der Wettbewerb soll deshalb dazu anregen, die Entwicklung Europas Ã¼ber Jahrtausende hinweg zu reflektieren und neue Perspektiven fÃ¼r eine gemeinsame europÃ¤ische Zukunft zu formulieren.

â€žWelches Erbe wollen wir weitergeben?â€œ

Im Mittelpunkt stehen grundlegende Fragen:

Was macht uns EuropÃ¤er aus? Welche Geisteshaltung, welche Geschichte, welche Prinzipien und Ãœberzeugungen formen unsere IdentitÃ¤t? Was ist der SchlÃ¼ssel zu unseren frÃ¼heren Erfolgen? Welches Erbe wollen wir weitergeben?

Kreative Studenten gefragt

Teilnehmen kÃ¶nnen Studenten mit einem rund 15.000 Zeichen langen Essay inklusive Leerzeichen â€“ das sind etwa sechs bis acht DIN-A4-Seiten. BenÃ¶tigt werden auÃŸerdem ein Lebenslauf und eine gÃ¼ltige Immatrikulationsbescheinigung. Die Einsendungen gehen per E-Mail an [email protected].

5.000 Euro Preisgeld winken

Die zehn besten BeitrÃ¤ge werden mit jeweils 5.000 Euro prÃ¤miert und von ihren Verfassern auf einer Konferenz vorgestellt, die den Austausch von Ideen auf europÃ¤ischer Ebene ermÃ¶glichen soll. Mit dem Projekt richtet sich die ESN an junge Menschen, die Europas Tradition und kulturelles Erbe bewahren und zugleich Impulse fÃ¼r seine weitere Entwicklung geben mÃ¶chten.