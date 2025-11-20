â€žAussetzenâ€œ statt RÃ¼cknahme: Trickst die WKO in der GehÃ¤lterdebatte?

Die Debatte um die GehÃ¤lter in der Wirtschaftskammer (WKO) weitet sich aus. Nach den stark kritisierten Gagensteigerungen der WKO-Spitze geraten nach einem Bericht der Kronen Zeitung nun auch die fast 700 Fachgruppen unter die Lupe: Auch hier kam es teils zu deutlichen Anhebungen der BezÃ¼ge â€“ bis zu 70 Prozent mehr in EinzelfÃ¤llen.

Ein Plus von 20 Prozent der PrÃ¤sidentenbezÃ¼ge

Wie aus den zitierten Unterlagen hervorgeht, kÃ¶nnen Fachgruppenobleute seit heuer bis zu 2.815 Euro brutto monatlich beziehen. Diese Summe entspricht 20 Prozent der PrÃ¤sidentenbezÃ¼ge, die bei maximal 14.075 Euro liegen.

Besonders auffÃ¤llig: In einer Wiener Fachgruppe wurde das Maximum von 2.815 Euro beschlossen, rÃ¼ckwirkend sogar ab Juli 2025. Viele dieser BeschlÃ¼sse wurden in Gremiensitzungen mit knapper Mehrheit gefasst und galten teilweise sofort â€“ wÃ¤hrend im selben Zug fÃ¼r zahlreiche Unternehmen die Kammerumlagen stiegen.

Kritik von der FPÃ–

FPÃ–-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler kritisiert scharf:

Die schwarze Mehrheit denkt nur an sich â€“ von Vorbildwirkung keine Spur.

Er fordert die RÃ¼cknahme aller jÃ¼ngsten ErhÃ¶hungen, nicht nur fÃ¼r die PrÃ¤sidenten, sondern explizit auch fÃ¼r die FunktionÃ¤re in den Fach- und Berufsgruppen. Gleichzeitig plÃ¤diert Guggenbichler erneut fÃ¼r das Aus der verpflichtenden WKO-Mitgliedschaft.

â€žAussetzenâ€œ statt â€žZurÃ¼cknehmenâ€œ

Die Wirtschaftskammer rudert zurÃ¼ck. So werden die ErhÃ¶hungen fÃ¼r PrÃ¤sidenten, VizeprÃ¤sidenten und Spartenobleute Ã¶sterreichweit vorerst â€žausgesetztâ€œ â€“ ein Begriff, der fÃ¼r die FPÃ– Verdacht auf â€žTricksereiâ€œ weckt: â€žWarum spricht die Kammer von ,Aussetzenâ€˜?â€œ, fragt Guggenbichler.

Damit kÃ¶nne die ErhÃ¶hung verschoben und zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt still eingefÃ¼hrt werden. Die Entscheidung Ã¼ber eine RÃ¼cknahme bleibt jedenfalls bei den einzelnen Fachgruppen â€“ unverbindliche Empfehlungen der Kammerzentrale gibt es, verpflichtend ist eine Reduzierung der EntschÃ¤digungen nicht.

Parteienfinanzierung Ã¼ber WKO-ZwangsbeitrÃ¤ge

Das alles mÃ¼ssen die Unternehmer mit ihren ZwangsbeitrÃ¤gen finanzieren. Mehr noch: Ein Teil der BezÃ¼ge â€“ rund fÃ¼nf bis zehn Prozent â€“ flieÃŸt als Parteisteuer an die jeweilige Fraktion weiter.

Der Wirtschaftsbund, traditionell Ã–VP-dominiert, erhÃ¤lt darÃ¼ber hinaus Jahr fÃ¼r Jahr eine â€žWahlgruppenfÃ¶rderungâ€œ von fix 15 Millionen Euro aus den verpflichtenden KammerbeitrÃ¤gen.

Warten auf Rechnungshof

Kritik wird auÃŸerdem laut, weil aus den Budgets der Fachgruppen weitere Zahlungen â€“ etwa fÃ¼r Saalmieten oder sogar fÃ¼r den Einzug der Kammerumlage selbst (â€žEinhebungskostenbeitragâ€œ) â€“ an die WKO-Wien Ã¼berwiesen werden.

Die Wirtschaftsvertretung muss sich also nicht nur mit der politischen Debatte, sondern auch mit einer kommenden ÃœberprÃ¼fung durch den Rechnungshof 2025 auseinandersetzen.