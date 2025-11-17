Gender-Irrsinn: Sechs Geschlechter fÃ¼r Kinder, nur MÃ¤nner und Frauen fÃ¼r Migranten-Wertekurse

In der Volksschule Absdorf (NÃ–, Bezirk Tulln) kÃ¶nnen Kinder bereits beim Anmeldeformular zwischen gleich sechs Geschlechtern wÃ¤hlen â€“ â€žmÃ¤nnlich, weiblich, divers, offen, inter oder keine Angabeâ€œ. Viele Eltern reagieren darauf irritiert, ein Vater Ã¤rgerte sich: â€žDas sind ja mehr als bei jedem Multiple-Choice-Test. Da lÃ¤uft etwas grundsÃ¤tzlich falsch.â€œ Bei der sogenannten IntegrationserklÃ¤rung von Ã–VP-Ministerin Claudia Plakolm sieht das anders aus: Wer den fÃ¼nftÃ¤gigen Werte- und Orientierungskurs sowie die ergÃ¤nzenden Vertiefungsmodule abschlieÃŸt, bekennt sich dort nur zur Gleichheit von Mann und Frau – das sorgt in den sozialen Netzwerken fÃ¼r einige offene Fragen.

Gender-Wahn in Volksschule: Ideologisches Experiment an Kindern

Der Fall der besonders â€žgendersensiblenâ€œ Volksschule hatte hohe Wellen geschlagen: Gemeinderat Daniel Hollensteiner (FPÃ–) kommentierte: â€žWenn eine Volksschule in Absdorf derart ideologisch aufgeladene Formulare ausgibt, lÃ¤uft etwas grundsÃ¤tzlich falsch.â€œ Der freiheitliche Landtagsabgeordnete Andreas Bors warnte vor den Folgen: â€žWas an der Volksschule Absdorf passiert, ist ein alarmierendes Beispiel dafÃ¼r, wie ideologische Experimente mittlerweile ungefiltert an unsere Kinder herangetragen werden.â€œ VÃ¶llig weltfremd sei es, Kindern im Volksschulalter gleich sechs Geschlechtsoptionen vorzulegen.

Nur â€žFrauen und MÃ¤nnerâ€œ in Plakolms â€žzehn Gebotenâ€œ

Bei Plakolms IntegrationsmaÃŸnahmen fÃ¼r Asylanten ist hingegen alles strikt binÃ¤r: Nur MÃ¤nner und Frauen werden anerkannt. WÃ¶rtlich bekennen sich die Teilnehmer zu zehn wenig aussagekrÃ¤ftigen Punkten – einer davon ist die Selbstverpflichtung, â€žFrauen und MÃ¤nner gleich zu behandelnâ€œ.

HÃ¤lt Regierung Asylanten fÃ¼r unreifer als Volksschulkinder?

Der Tenor im Netz zu dieser Doppelmoral ist eindeutig: Die Regierung scheine FlÃ¼chtlinge fÃ¼r geistig weniger â€žreifâ€œ zu halten als Ã¶sterreichische Volksschulkinder, liest man dort etwa. Es sei widersprÃ¼chlich, dass Kinder bereits sechs Geschlechter im Unterricht kennenlernen, wÃ¤hrend in Integrations-Materialien noch immer nur von â€žFrauen und MÃ¤nnernâ€œ die Rede ist. Ein Nutzer spekuliert, dass dies wohl auf eine Art ideologische â€žSchwerkraftâ€œ zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei: Je nÃ¤her man der RealitÃ¤t komme, desto schneller schrumpfe das Geschlechterspektrum wieder auf die traditionelle Zweiteilung.