Alexander Van der Bellen und ÖBB-Railjet

Weil Van der Bellen mit seinem deutschen Amtskollegen Steinmeier mit dem teils gesperrten Zug ins Ötztal reiste, wurden ÖBB-Fahrgäste dem Vernehmen nach in restliche Waggons zusammengepfercht.

Foto: Carina Karlovits/HBF / Foobian / Wikimedia CC BY-SA 4.0

Bundespräsident

23. Oktober 2025 / 10:20 Uhr

„Da darf der Pöbel nicht hinein“ – ÖBB-Reisende mussten VdB-Entourage weichen

Der Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat unschöne Nachwehen. Bei der Zugfahrt von Wien ins Ötztal lagen die Nerven blank.

Passagiere mussten im Gang stehen

Wie die Tageszeitung Heute zuerst berichtete, seien die Reisenden – aufgrund der Sperre der hinteren Hälfte des Railjet – in den paar restlichen Waggons zusammengepfercht worden. Kurios: Wegen Überfüllung durften Passagiere der zweiten Klasse in die erste Klasse und diese in die Business-Class aufrücken – und dort im Gang stehen. „Da hinten darf der Pöbel nicht hinein“, soll ein ÖBB-Mitarbeiter gesagt haben.

Limousinen fuhren dem Zug nach

Auf die Zugreise, die wohl ein Zeichen für den Umweltschutz sein sollte, hätten Van der Bellen und Steinmeier aber ohnehin verzichten können. Denn die Limousinen der Staatsoberhäupter fuhren trotzdem ins „Heilige Land“, um die beiden samt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle die letzten Meter zur Brenner-Baustelle, die besichtigt wurde, zu chauffieren. Der vorgegebene “Klimaschutz” spielte dabei offensichtlich keine Rolle mehr.

Chaos am Innsbrucker Bahnhof

Zu einem Chaos soll es laut Kronen Zeitung auch am Innsbrucker Hauptbahnhof gekommen sein. Teile des Gebäudes und des Areals waren mit Polizei-Absperrbändern begrenzt worden. Ein Durchkommen war schier unmöglich. „Jetzt möchte ich einmal mit den Öffis fahren, und dann passiert mir so etwas“, sagte eine Frau, die einen schwerem Rucksack mit sich schleppte, zur Krone.

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

23.

Okt

10:20 Uhr
23. Oktober 2025

„Da darf der Pöbel nicht hinein“ – ÖBB-Reisende mussten VdB-Entourage weichen

23. Oktober 2025

Von wegen „unberührte Natur“: FPÖ-Graf stellt Grüne bei Lobau-Tunnel bloß

22. Oktober 2025

Verlierer-Ampel verteilt weiter Geld ins Ausland: Diesmal sind es 19 Millionen Euro

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.