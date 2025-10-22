Schwerarbeiterregelung: Maßnahme löst eigentliche Probleme nicht

Ab Jänner 2026 werden Pflegeberufe offiziell in die Schwerarbeiterregelung aufgenommen.

Tausend Pflegekräfte jährlich

Damit erhalten erstmals Angestellte in der Pflegebranche die Möglichkeit, ab dem 60. Lebensjahr nach mindestens 45 Versicherungsjahren vorzeitig in Pension zu gehen, vorausgesetzt, sie haben mindestens zehn Jahre Schwerarbeit in den letzten 20 Jahren geleistet.

Die Regierung rechnet damit, dass ab dem Inkrafttreten jährlich etwa 1.000 Pflegekräfte von dieser Reform profitieren können.

Umlaufbeschluss im Ministerrat

Die Entscheidung wurde per Umlaufbeschluss im Ministerrat verabschiedet, maßgeblich getragen von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) sowie den Sozialsprechern von ÖVP und Neos, August Wöginger und Johannes Gasser.

Ein zentrales Element der Änderung ist die Senkung der notwendigen Schwerarbeitstage pro Monat von bisher 15 auf künftig zwölf.

Forderung von Gewerkschaften und Arbeiterkammer

Damit, so die Befürworter, seien die Zugangsvoraussetzungen zur Schwerarbeiter-Pension für Pflegekräfte realistischer und die langjährige Forderung von Gewerkschaften und Arbeiterkammer endlich erfüllt. Auch Pflegekräfte in Teilzeit ab einem Beschäftigungsausmaß von 50 Prozent sollen künftig profitieren können.

Schwarz-rot-pinke Regierung feiert sich

Die schwarz-rot-pinke Regierung spricht man von einem „notwendigen Akt der Wertschätzung“ gegenüber den Pflegekräften, die täglich unter körperlich wie psychisch belastenden Bedingungen arbeiten.

Auch Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften begrüßen die Neuerung als „überfälligen Schritt“ und „Meilenstein“ für die Pflegebranche, betonen aber, dass dies nur ein Teilerfolg sei und weitere Maßnahmen folgen müssen.

20 Millionen Euro aus Steuergeld

Die Kosten für die Ausweitung werden im ersten Jahr auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt und dürften in den Folgejahren ansteigen. Die Gegenfinanzierung soll über Strukturreformen im Bereich der Invaliditäts- und Rehabilitations-Pensionen erfolgen.

„Marketing-Schmäh“

Doch kurz nach Bekanntgabe der Einigung äußerte die Sozialsprecherin der FPÖ, Dagmar Belakowitsch, scharfe Kritik und warf der Regierung „reine Symbolpolitik“ und einen „Marketing-Schmäh“ vor. Ihrer Ansicht nach werden nur sehr wenige Pflegekräfte die Bedingungen – insbesondere die vollen 45 Versicherungsjahre inklusive zehn Jahre Schwerarbeit in den letzten 20 Jahren – tatsächlich erfüllen.

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen

Das mache die Reform aus ihrer Sicht zu einem Placebo ohne spürbare Wirkung im Pflegealltag. Die tatsächlichen Bedürfnisse wie bessere Bezahlung und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen würden mit der aktuellen Reform nicht gedeckt. Vielmehr warnt Belakowitsch vor der Gefahr einer „Zweiklassengesellschaft“ unter Pflegekräften und fordert eine echte Pflegeoffensive, die tatsächlich Entlastung bringt.

Falscher Problemzugang

Die Regierungsparteien hingegen betonen die Umsetzbarkeit der Reform und heben hervor, dass die Ausweitung ein „Schritt für mehr Gerechtigkeit“ und Ausdruck von Anerkennung für einen der belastendsten Berufe sei. Gleichwohl bleibt der strukturelle Arbeitskräftemangel im Pflegebereich ungelöst – der sich nicht mit Pensionsregelungen, sondern nur mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen lösen lässt.