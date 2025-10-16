BRD-Rentensystem liegt hinter dem von Kasachstan

Wie die Junge Freiheit berichtete, hat Deutschland beim weltweiten Vergleich der Altersvorsorgesysteme erneut schlecht abgeschnitten. Laut dem aktuellen “Mercer Global Pension Index” belegt die Bundesrepublik nur Platz 21 von 50 bewerteten Staaten. Länder wie die Niederlande, Dänemark, Island, Singapur oder Israel liegen klar an der Spitze.

Was die Nachhaltigkeit des BRD-Rentensystems betrifft, landet dieser links regierte Staat sogar auf Platz 34. Und auch bei der Integrität, also der Stabilität und Vertrauenswürdigkeit des Systems, reicht es nur für Platz 30. Die Studienautoren erklären, dass “es vor allem an langfristiger Finanzierbarkeit” fehlt. Denn das System ist “zu stark auf Umlagebasis ausgerichtet und berücksichtige den demographischen Wandel zu wenig. Schon heute übersteigt die Zahl der Rentner deutlich jene der Beitragszahler, und die Entwicklung verschärfe sich weiter”.

Bürger misstrauen der Altersvorsorge

Vertrauen in die staatliche Altersvorsorge haben dem Artikel zufolge immer weniger Bürger. Viele glauben laut der Umfrage nicht mehr daran, im Alter eine ausreichende Rente zu erhalten. Zu Recht sind sie auch gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters, denn warum sollten sie länger arbeiten, nur damit der Staat noch mehr Geld zum Umverteilen hat? Und umverteilt wird fleißig.

Bereits 2021 prangerte die DVG an, dass der BRD-Staat unter all seinen Altparteienregierungen “die Rentenkasse um Hunderte von Milliarden geplündert” hat. Besser ist seitdem nichts geworden. Und worauf die Junge Freiheit nun aktuell hinwies, darauf machte Fundresearch bereits 2020 aufmerksam: “Kasachstan hat ein besseres Rentensystem als Deutschland”. Seitdem hatte die BRD mehrere Regierungen unter Merkel, Scholz und Merz. Und keiner dieser Altparteienpolitiker hat die Rentenprobleme gelöst; eher im Gegenteil noch schlimmer gemacht.