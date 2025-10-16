Jüdischer Politiker in Neukölln als “Völkermörder” beschimpft

Der israelische Geheimdienst Mossad hat offenbar geschlafen. Oder er weiß nicht, wie man Google benutzt, denn ansonsten hätte er den Bürgermeister von Bat Yam, Tzvika Brot, vorgewarnt und ihm geraten, in Berlin-Neukölln besonders wachsam zu sein. Oder aber die Reise gleich ganz sein zu lassen.

Linke verlassen Saal wegen Juden

Hintergrund des Besuchs ist die Tatsache, dass Neukölln eine Partnerschaft mit Bat Yam unterhält. Der von SPD, Grünen und Linken dominierte Bezirk ist allerdings schon seit Jahren für Juden nicht mehr sicher. Bisher jüngstes Beispiel dafür war das Kiezfest, welches die Linke dort mit Hamasanhängern feierte. Nun zeigte sich beim Brot-Besuch, von wem in der BRD der Judenhass ausgeht.

Wie Apollo News berichtete wurde Brot bei der Bezirksverordnetenversammlung “vom Fraktionsvorsitzenden der Linken, Ahmed Abed, als ‘Völkermörder’ beschimpft”. Konkret brüllte Abed: “Sie unterstützen den Völkermord”, und es folgten Rufe wie “Völkermörder, Völkermörder”. Der Fraktionsvorsitzende der Neuköllner Linken wurde jedenfalls des Saales verwiesen, woraufhin sich die restlichen Linken-Politiker seinem Abgang anschlossen. Auch die grüne Fraktionsvorsitzende Samira Tanana verließ bei der Rede des israelischen Bürgermeisters den Saal.

Erneute verbale Attacke

Tanana bezeichnet sich laut der B.Z. als Berlinerin mit “palästinensischer Migrationsgeschichte.” Apollo News zufolge soll sie zusammen mit den Linken-Politikern vor dem Saal gewartet haben. Als Brot dann “mit seinen Personenschützern den Saal verließ, wurde er vom Linken-Fraktionsvorsitzenden Abed erneut angegangen. Dieser warf ihm abermals vor, an einem Völkermord beteiligt zu sein”. Daraufhin soll Brot die linken Schreihälse gefragt haben: “Völkermörder – bestimmt meinen Sie die Hamas?” Zum Glück hatte er Personenschützer dabei.