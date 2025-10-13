The National-Liberal Lager and the Freedom Party of Austria

Die Broschüre “THE FREEDOM WE MEAN!” gibt einen kompakten englischsprachigen Überblick über die Geschichte des nationalliberlen Lagers und der Freiheitlichen Partei Österreichs, über die Wahlergebnisse bei den Nationalratswahlen seit Gründung der Partei und über die Bundesparteiobleute. Außerdem enthält sie das aktuelle Parteiprogramm in englischer Sprache.

Der kurze fundierten Überblick über die Geschichte des Dritten Lagers in Österreich reicht von den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 über die Erste und Zweite Republik bis hin zu aktuelleren politischen Entwicklungen wie den EU-Beitritt und freiheitliche Regierungsbeteiligungen.

Im Zentrum steht die ideengeschichtliche Entwicklung des nationalliberalen Lagers und der FPÖ und deren Beitrag zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und politischer Vielfalt in Österreich. Auch kritische Phasen und innere Widersprüche werden in den historischen Kontext eingeordnet. Ein lesenswertes Werk für alle politisch und historisch Interessierten – jetzt auch auf Englisch!

Cash and the digital Euro – Where are we headed?

Das Freiheitliche Bildungsinstitut hat eine englische Fassung der Publikation „Bargeld und Digitaler Euro – Wohin geht die Reise?“ veröffentlicht.

Das Buch zeigt die Bedeutung von Bargeld für individuelle Freiheit und wirtschaftliche Selbstbestimmung auf, warnt vor einem digitalen Überwachungsstaat und stellt die Debatte über den Erhalt des Bargelds in den Kontext von Grund- und Freiheitsrechten.

Bargeld ist ein Eckpfeiler ökonomischer Freiheit, denn nur wer jederzeit selbst über sein Geld verfügen kann, bleibt unabhängig von Überwachung und staatlichen Eingriffen. Doch Maßnahmen wie Bargeldobergrenzen, Filialschließungen und weniger Bankomaten weisen auf einen digitalen Euro hin. Die FPÖ hat die Diskussion über Geldpolitik stets entscheidend mitgeprägt – vom Schillingvolksbegehren bis zur Rückholung der Goldreserven – und setzt sich entschieden für den Erhalt des Bargelds ein. Mit dieser Publikation leistet das Freiheitliche Bildungsinstitut einen Beitrag zur Aufklärung über mögliche Risiken einer Bargeldabschaffung.

Eine kompakte Informationsquelle für alle, die sich eine eigene Meinung zur Zukunft des Euro bilden wollen – jetzt auch auf Englisch!

