Sturm der Entrüstung auf “Facebook”-Seite von ÖVP-Klubobmann Wöginger

Die ÖVP dürfte die Wut der Österreicher über die Diversion für ihren Klubobmann August Wöginger komplett unterschätzen, wie der gewaltige „Shitstorm“ auf der Facebook-Seite des mächtigen Schwarzen beweist.

Mit rot-weiß-rotem Schal und Schwechater Bier

Weniger Stunden, nachdem sich Wöginger vor dem Linzer Landesgericht des Postenschachers schuldig bekannt und dafür eine Diversion (44.000 Euro Bußgeld, 500 Euro für das Postenschacher-Opfer) ausgefasst hatte, tat er auf Facebook so, als wäre alles in Ordnung. Er präsentierte sich auf einem Bild mit einem Plakat und der Aufschrift „Am Aufschwung arbeiten. Für Österreich“. Und gleich danach zeigte er sich mit rot-weiß-rotem Schal und einem Schwechater Bier in der Hand, um der Fußball-Nationalmannschaft die Daumen für das WM-Qualifikationsspiel zu drücken.

“Dem glaube ich kein Wort”

Die Reaktionen der Nutzer darauf kann nur als Sturm der Entrüstung bezeichnet werden. „Rücktritt jetzt“, „Eine reine Provokation“, „Gestern noch vor Gericht, heute wie wenn nie etwas gewesen wäre“, „0 steht bei der ÖVP für Anstand“, „Dem glaube ich kein Wort“ – so und so ähnlich fielen die Kommentare unter den Beiträgen von Wöginger aus.

Brisant für den schwarzen Klubobmann: Man müsste schon über ein Argusauge verfügen, um unter den hunderten Kommentaren auch positive Wortmeldungen zu finden. Die hier genannten sind noch human im Vergleich zu Wut-Aussagen, die von „Zum Kotzen“ bis „Nur grauslich sind Sie“ reichen.