Totschlag: Syrer metzelte Frau nieder und verletzte sich selbst schwer

Eine 59-Jährige wurde am gestrigen Sonntag gegen 12.00 Uhr Mittags von einem Syrer brutal durch die Lübecker Straße in Magdeburg gehetzt und schließlich im Eingangsbereich eines Bürohauses tödlich attackiert.

Messer-Syrer stach mehrfach zu

Zeugen hörten Schreie, Passanten mussten das Szenario mit ansehen. Die Frau flüchtete in ein Treppenhaus, doch der mutmaßliche Messer-Migrant folgte ihr und stach mehrfach zu. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag das Opfer noch am Tatort den schweren Verletzungen.

Täter soll sich selbst verletzt haben

Der Syrer soll sich nach der Tat selbst schwer verletzt haben. Er wurde von der Polizei festgenommen und unter Bewachung in das städtische Klinikum Magdeburg eingeliefert.

Ermittlungen wegen Totschlags

Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Über die Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Magdeburger Staatsanwaltschaft erwartet heute, Montag, das Obduktionsergebnis. Erst dann soll entschieden werden, ob gegen den verdächtigen Migranten Haftbefehl beantragt wird und ob er in einer Untersuchungshaftanstalt oder einem Haftkrankenhaus untergebracht wird.