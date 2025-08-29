Liebe zu Syrerin endet für 18-Jährigen mit Schlägen

Gar nicht romantisch endete die junge Liebe eines 18-Jährigen zu einem syrischen Mädchen. Im Lagerraum einer Pizzeria in Wien-Meidling wurde der Bursch am Mittwoch Abend von einer Gruppe Männer festgehalten und zusammengeschlagen. Kurz darauf trafen nach einem Notruf Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling ein und fanden im Lokal eine in Tränen aufgelöste 15-Jährige mit ihrem Vater vor.

Freund entsprach nicht Erwartungen

Wie die Polizisten ermitteln konnten, waren der 44-jährige Vater und der 22-jähriger Bruder des Mädchens (beide syrische Staatsbürger) nicht einverstanden mit ihrem festen Freund. Der Bruder soll dem Paar am besagten Abend aufgelauert und ihren Freund gewaltsam in die Räume der Pizzeria gezerrt haben. Dort wurde der 18-Jährige in einem Lagerraum eingesperrt und von den beiden Syrern sowie drei weiteren bisher Unbekannten geschlagen und mit einem Messer bedroht.

Tatverdächtige auf der Flucht

Beim Eintreffen der Polizei waren bis auf den Vater des Mädchens alle Tatverdächtigen verschwunden, nach ihnen wird gesucht. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Gegen den Festgenommenen sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus. Er wurde vorläufig festgenommen. Quelle: LPD Wien