Linke Krawalle in Los Angeles: Nationalgarde greift ein

Seit letztem Freitag Abend versinkt die kalifornische Großstadt Los Angeles in einer Welle von Gewalt. Tausende Migranten und Linksextremisten lehnen sich gegen Maßnahmen der Einwanderungsbehörde ICE auf. Schon Tage zuvor war es zu Protesten gekommen. Laut Angaben der Behörde waren Dutzende Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere festgenommen worden, was in der Folge zum gewaltsamen Widerstand führte.

Mit Brandsätzen gegen Polizei

Nach Razzien der Einwanderungsbehörde gegen kriminelle und illegale Einwanderer kam es am Wochenende zu gewaltsamen Auseinandersetzungen von „Demonstranten“ mit der Polizei. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Randalierer mit Steinschleudern in Richtung der Sicherheitskräfte schossen und Brandsätze warfen. Auch Flaschen und Steine kamen zum Einsatz, um die Polizisten damit zu bewerfen. Barrikaden wurden errichtet, autonom fahrende Taxis bestellt, um sie in Brand zu setzen, und Geschäftslokale geplündert. Mehrere Stadtautobahnen wurden blockiert. Die zahlenmäßig unterlegenen Polizeieinheiten setzten Tränengas, Gummigeschoße und Blendgranaten ein, konnten der Lage allerdings nicht Herr werden, die sich in der Nacht auf heute, Montag, erneut verschärfte.

Präsident Trump schickt Nationalgarde

Unter dem Eindruck der Gewalt-Eskalation forderte US-Präsident Donald Trump den Einsatz der Nationalgarde an, die gestern, Sonntag, am Einsatzort eintraf. Bisher wurden 300 Nationalgardisten an verschiedenen Orten im Großraum Los Angeles eingesetzt, um Bundesgebäude und Personal zu beschützen. Gemeinsam mit der Polizei mussten die Gardisten ein Gefängnis verteidigen, das die Randalierer mutmaßlich stürmen wollten. Insgesamt hat Trump 2.000 Nationalgardisten angefordert.

Gouverneur von Kalifornien protestiert

Widerstand gegen den Einsatz der Nationalgarde kommt vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom. In einem Schreiben protestiert er gegen das angeblich “rechtswidrige Vorgehen“ der Regierung, das ohne seine Einwilligung geschehen sei. Dies sei ein “schwerwiegender Verstoß gegen die Souveränität des Bundesstaats”. Trump wirft er vor, die Lage absichtlich anzuheizen.

Newsoms Parteikollegin und Bürgermeisterin der Stadt, Karen Bass, will keinen Grund für den Einsatz der Nationalgarde erkennen können. Die Entsendung der Soldaten bezeichnete sie als eine „chaotische Eskalation“.