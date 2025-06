Rezession geht auch heuer weiter, Arbeitslosigkeit steigt um 6,9 Prozent

Der Niedergang der österreichischen Wirtschaft geht ungebremst weiter, auch die Arbeitslosigkeit steigt rasant an. Ende Mai verzeichnete das Arbeitsmarktservice (AMS) 375.347 als arbeitslos oder in Schulung gemeldete Personen. 296.140 waren ohne Beschäftigung, 79.207 befanden sich in Schulungen – das sind 6,9 Prozent bzw. 24.196 Personen mehr als im Vormonat.

Arbeitslosigkeit wird weiter wachsen

Eine Besserung ist in nächster Zeit nicht in Sicht, denn für 2025 wird ein weiteres Rezessionsjahr erwartet – und damit noch mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit werde ohne substanzielles Wachstum bei steigendem Arbeitskräfteangebot nicht zurückgehen, sagte AMS-Chef Johannes Kopf zu den dramatischen Zahlen.

Mehr Arbeitslose in fast allen Bereichen

Besonders viele neue Arbeitslose wurden in Oberösterreich und Salzburg registriert. Prozentuell am stärksten betroffen war die Industrie mit einem Plus von 13,8 Prozent bei Personen in Arbeitslosigkeit und Schulungen. Es folgen das Gesundheits- und Sozialwesen (plus zwölf Prozent), der Handel (plus 9,3 Prozent), Verkehr und Lagerwesen (plus 6,8 Prozent) sowie Gastronomie und Beherbergung mit einem Anstieg von „nur“ 6,5 Prozent. In der Bauwirtschaft und der Arbeitskräfteüberlassung blieben die Zahlen nahezu unverändert mit Zuwächsen von lediglich 0,1 bzw. 0,3 Prozent.