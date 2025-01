Jean-Marie Le Pen: Gründer der Partei Front National ist tot

Laut seiner Familie ist gestern, Dienstag, der Gründer der französischen patriotischen Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, im Alter von 96 Jahren verstorben.

Der Vater von Marine Le Pen, die Front National 2018 in Rassemblement National unbenannte, hatte die patriotische Partei 1972 gegründet und diese fast vier Jahrzehnte geführt. In dieser Zeit machte er die Front National von einer Splittergruppe zu einer erstzunehmenden politischen Kraft. Sein größer Erfolg: Jean-Marie Le Pen war 2002 gegen den Konservativen Jacques Chirac überraschend in die Stichwahl um die Präsidentschaft gekommen.