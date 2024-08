“U18-Wahl”: Deutsche Jugend stößt Grüne in den Abgrund

Die “U18-Wahl” ist eine bildungspolitische Initiative, bei der Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimmen bei Bezirks-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen symbolisch abgeben können.

Umkehrung der Stimmung

Und zwar noch vor dem eigentlichen Urnengang. Jahrelang wurde damit kurz vor der Wahl noch Stimmung gemacht, da viele Minderjährige nicht zuletzt aufgrund der Beeinflussung im Bildungsbetrieb links ausgerichtet waren.

Wahlbeteiligung von 11.000 Jugendlichen

Das hat sich umgekehrt. So haben die Jugendlichen in Sachsen und Thüringen die Grünen soeben vom Thron, ja geradezu in den Abgrund gestoßen. 2019 noch führend verloren die Grünen stark an Zustimmung, während die AfD einen klaren Sieg einfährt.

In Sachsen beteiligten sich mehr als 9.000 Jugendliche, in Thüringen etwa 2.000 an dieser Wahl. In beiden Bundesländern, in denen am kommenden Wochenende gewählt wird, erhielt die AfD die meisten Stimmen.

AfD mit deutlichem Abstand voran

Sie kommt in Sachsen auf rund 34,5 Prozent der Stimmen und liegt damit fast 20 Prozentpunkte vor der zweitplatzierten Partei.

Abgeschlagen ist die CDU, der in diesem Bundesland ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD vorhergesagt wird. Von der nächsten Wählergeneration würde sie nur 16,2 Prozent der Stimmen erhalten.

Sachsen: Grüne büßen vier von fünf Stimmen ein

Auf dem dritten Platz landete die Linke mit 11,8 Prozent. Die SPD käme auf 8,5 Prozent, wenn die Jugend das Sagen hätte. Erst danach finden sich die Grünen. Sie hatten die “U18-Wahl 2019” noch mit 27,2 Prozent für sich entschieden. Heute kämen sie nur noch auf 5,7 Prozent Zustimmung unter den Jugendlichen. Sie sind die großen Verlierern dieser Wahl.

Erstmals trat das Bündnis Sahra Wagenknecht an und erreichte auf Anhieb 4,8 Prozent der Stimmen.

Thüringen: AfD bei fast 40 Prozent

In Thüringen ergab die “U18-Wahl” ein ähnliches Bild. Auch hier erhielt die AfD unter Björn Höcke mit 37,4 Prozent die meisten Stimmen und steigerte sich um 20,9 Prozent im Vergleich zu 2019. Die CDU folgte mit 17,8 Prozent, die SPD erreichte 10,6 Prozent, und die Linke kam auf 8,8 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erzielte rund sieben Prozent der Stimmen bei seiner ersten Teilnahme.

Die Grünen hingegen fielen auch in Thüringen stark ab: Mit nur noch 3,67 Prozent der Stimmen liegen sie sogar hinter der Partei für Tierschutz und haben im Vergleich zur U18-Wahl 2019 rund 18 Prozentpunkte verloren.

Gleicher Trend bei Erwachsenen

Auch die aktuellen Umfragewerte für die anstehende Landtagswahl in Thüringen zeigen bei den führenden Parteien ähnliche Ergebnisse wie die Jugendwahl: Laut INSA liegt die AfD mit 30 Prozent vorne, gefolgt von der CDU mit 21 Prozent. Danach kommen das BSW mit 20 Prozent, die Linke mit 14 Prozent und die SPD mit sechs Prozent. FDP und Grüne erreichen jeweils nur drei Prozent.