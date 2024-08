Neuer absurder Trend: Man schminkt sich jetzt einen Sonnenbrand

In der Welt der Sozialen Medien gibt es immer wieder Trends, die einen unweigerlich den Kopf schütteln lassen. Der neueste: Sich einen Sonnenbrand ins Gesicht schminken. Junge Menschen, vor allem auf Plattformen wie Instagram und TikTok, greifen zu Makeup, um den roten Effekt eines Sonnenbrands darzustellen. Was auf den ersten Blick wie ein harmloser Spaß wirken mag, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als fragwürdige Modeerscheinung.

Sonnenbrand als Schönheitsideal?

Es ist absurd: Es wird stetig vor den Gefahren von UV-Strahlen und den damit verbundenen Risiken wie vorzeitiger Hautalterung und Hautkrebs gewarnt, und jetzt malen sich, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, Menschen einen Sonnenbrand ins Gesicht. Dabei ist ein Sonnenbrand nichts anderes als ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Haut Schaden genommen hat. Das Ganze als Schönheitsideal zu verkaufen, ist, gelinde gesagt, merkwürdig.

Zwischen Spaß und Unvernunft

Natürlich mag es beruhigend sein, dass die jungen Menschen sich nicht tatsächlich der Sonne aussetzen, um diesen Look zu erzielen. Aber was sagt es über uns als Gesellschaft aus, wenn wir eine Erscheinung idealisieren, die in ihrer echten Form schädlich ist? Ist das der Preis, den wir für ein paar “Likes und Follower” zahlen wollen? Die Botschaft, die hier vermittelt wird, ist mindestens ebenso fragwürdig wie der Trend selbst.

Eine gefährliche Absurdität

Der geschminkte Sonnenbrand ist nicht nur ein weiteres Beispiel für die Absurdität mancher Trends der sozialen Medien, sondern auch eine Verharmlosung dessen, was er in Wirklichkeit darstellt: ein gesundheitsschädliches Phänomen. Es ist, als würden wir uns bewusst dafür entscheiden, etwas Schädliches zu romantisieren, nur weil es gerade „in Mode“ ist. Ein Hauch von schwarzem Humor könnte das Ganze als groteske Satire auf unsere (post)moderne Gesellschaft sehen – aber vielleicht sollten wir uns hier fragen, ob die Grenze zwischen Humor und Selbstaufgabe nicht längst überschritten ist.

Ein Appell an den gesunden Menschenverstand

Vielleicht sollten wir uns als Gesellschaft überlegen, welche Trends wir unterstützen und welche wir besser hinterfragen. Denn während ein geschminkter Sonnenbrand vielleicht harmlos erscheinen mag, sendet er doch eine bedenkliche Botschaft: dass es in Ordnung ist, Gesundheit und Vernunft für ein flüchtiges Schönheitsideal zu opfern. Es wäre klüger, stattdessen echte Gesundheit und ein starkes Selbstbewusstsein zu fördern – das sind Trends, die wirklich in die Zukunft führen.