“Euer Wille geschehe” – FPÖ präsentiert Plakate zur Nationalratswahl

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat heute, Freitag, die erste Plakatwelle für die bevorstehende Nationalratswahl 2024 präsentiert. In einer Pressekonferenz in Wien stellten FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und der Kärntner Spitzenkandidat Gernot Darmann die fünf neuen Sujets vor, die in den kommenden Wochen das Straßenbild in Österreich prägen sollen. Mit prägnanten Botschaften will die FPÖ die Wähler von ihrem Programm überzeugen.

Michael Schnedlitz: „5 gute Jahre“ für Österreich

Schnedlitz eröffnete die Präsentation mit den beiden Plakaten, die ohne Bilder, aber mit klaren Botschaften auskommen. Das erste Plakat trägt den Spruch „5 gute Jahre“ und zielt auf das Ziel der FPÖ ab, eine stabile und erfolgreiche Regierungsperiode für Österreich zu sichern. „Wir möchten den Menschen in Österreich zeigen, dass mit der FPÖ eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Politik möglich ist, die das Land voranbringt“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär.

Das zweite Plakat mit der Aufschrift „Euer Wille geschehe“ unterstreicht den Anspruch der FPÖ, die Interessen der Bürger direkt in die Politik einfließen zu lassen. „Die FPÖ ist die Partei, die die Sorgen und Wünsche der Menschen ernst nimmt und in konkrete politische Maßnahmen umsetzt. Mit uns wird der Wille des Volkes respektiert und nicht ignoriert“, betonte Schnedlitz.

Herbert Kickl als Gesicht der Kampagne

Drei weitere Plakate zeigen den FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der als charismatisches Aushängeschild der Partei die Wähler direkt anspricht. Die Sprüche „Der Einzige auf eurer Seite“ und „Es beginnt mit dir“ zielen darauf ab, die FPÖ als die einzige Partei darzustellen, die konsequent an der Seite der Bürger steht. Kickl soll als Symbol für eine Politik gesehen werden, die sich an den Bedürfnissen der österreichischen Bevölkerung orientiert und nicht an parteipolitischen Interessen.

„Mutig Neues wagen“ und „Dein Herz sagt ja“ sind weitere Botschaften, die auf den Plakaten zu finden sind. Sie sollen das Bild einer mutigen und innovativen FPÖ zeichnen, die bereit ist, neue Wege zu gehen und die Stimme des Volkes klar und deutlich zu vertreten. „Mit Herbert Kickl haben wir einen starken und entschlossenen Spitzenkandidaten, der für eine klare Linie steht und sich nicht scheut, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen“, sagte Schnedlitz.

Gernot Darmann: Fokus auf Asylpolitik

Der Kärntner Spitzenkandidat Gernot Darmann nutzte die Gelegenheit, um auf die Asylpolitik der FPÖ einzugehen, die ein zentrales Thema im Wahlkampf der Partei ist. Darmann machte deutlich, dass die FPÖ für eine konsequente Begrenzung der Einwanderung steht und sich für den Schutz der österreichischen Grenzen einsetzt. „Wir wollen ein sicheres Österreich, in dem die Menschen ohne Angst leben können. Die FPÖ wird alles dafür tun, dass Österreich kein Ziel für illegale Migration wird“, so Darmann.

Die Plakate der FPÖ sollen in den kommenden Wochen landesweit für Aufmerksamkeit sorgen und die Bürger auf die zentralen Botschaften der Partei einstimmen. Mit klaren Aussagen und einem starken Spitzenkandidaten an der Spitze geht die FPÖ selbstbewusst in die Wahlkampagne zur Nationalratswahl am 29. September.