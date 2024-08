Wahlfibel Nationalratswahl 2024 – Ein Leitfaden für Beisitzer und Vertrauenspersonen

Wahlen sind das Hochamt der Demokratie. Und Demokratie lebt von der Mitwirkung ihrer Bürger. Aber nicht nur von der Mitwirkung jener Menschen, die zur Wahlurne schreiten, sondern auch jener, die die Wahlen als Beisitzer begleiten und damit einen korrekten Ablauf und eine genaue gesetzeskonforme Auszählung der Stimmen ermöglichen.

Mit dieser Wahlfibel möchte das Freiheitliche Bildungsinstitut allen Freiwilligen, die sich bereit erklärt haben, die verantwortungsvolle Tätigkeit als Wahlbeisitzer oder Vertrauensperson zu übernehmen, einen Leitfaden anbieten, um sie bei ihrem Dienst an unserer Demokratie zu unterstützen.

Die Broschüre ist in zwei Teile gegliedert, und richtet sich einerseits an Beisitzer und Vertrauenspersonen der Sprengel- und Gemeindewahlbehörden, und andererseits an Beisitzer und Vertrauenspersonen der Bezirkswahlbehörden. Inhaltlich geht es um die Wahlbehörde und Wahlvorschriften, Vor- und Nachbereitung rund um die Wahl, Dokumentation, wahlberechtigte Personen, Stimmabgabe, Urnen- und Wahlkartenwahl, Stimmenauszählung und praktische Hilfsstellungen für typischen Fragen im Wahllokal und für die Lösung möglicher Konflikte. Die Wahlfibel soll zur Vorbereitung und Unterstützung dienen und versteht sich als praxisbezogene Schulungsunterlage.

GRATIS zu beziehen über das Freiheitliche Bildungsinstitut (FBI):

Friedrich-Schmidt-Platz 4/3a, 1080 Wien

Per E-Mail: [email protected] oder telefonisch unter +43 512 35 35 – 39

www.fbi-politikschule.at/publikationen/buecher-und-broschueren

Informationen zu Buchbestellungen und Datenschutz finden Sie unter: www.fbi-politikschule.at/datenschutz

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

Entgeltliche Einschaltung