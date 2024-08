Kurz vor den drei Landtagswahlen: AfD erreicht höchsten Wert seit Monaten

Genau zwei Wochen vor den als richtungsweisend geltenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist die Alternative für Deutschland (AfD) im Aufwind.

Augen auf AfD und Wagenknecht gerichtet

Laut aktueller Insa-Umfrage erreicht sie mit 19 Prozent wieder einen Prozentpunkt mehr als vor einer Woche – so viel, wie seit mehr als vier Monaten nicht mehr. Das ist erstaunlich angesichts dessen, dass seit Jahresanfang eine Kampagne nach der anderen gegen die AfD geführt wird.

Selbst das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) konnte der AfD weniger Stimmen abringen, als das politische Establishment gedacht hatte. Wagenknechts Stern scheint schon wieder zu sinken: Zur Vorwoche verliert sie einen halben Prozentpunkt und kommt nur noch auf neun Prozent Zustimmung.

Ampel-Parteien zusammen nur 32 Prozent

Ebenso viel verlieren die Unionsparteien im Vergleich zur Vorwoche, bleiben aber bei 30 Prozent.

Etwas besser sieht es für die Regierungsparteien aus: Die SPD kann um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent, die Grünen um einen halben auf elf Prozent zulegen. Die FDP würde die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Die Linken blieben, wie schon seit einiger Zeit, weiter weit weg vom Einzug in den Bundestag.

AfD in Landes-Umfragen vorn

Der Aufwärtstrend der AfD spiegelt sich auch in den Länderumfragen wider. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen würde sie stimmenstärkste Kraft werden, während die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP in beiden Ländern einstellige Ergebnisse einfahren würden, wäre bereits heute, Sonntag, Landtagswahl und nicht erst in zwei Wochen.

In Sachsen käme die AfD auf 32 Prozent, in Thüringen auf 30 Prozent, gefolgt von der CDU mit 29 beziehungsweise 21 Prozent.