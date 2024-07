Vogelgrippe: Tagesschau warnt vor “Verschwörungstheorien”

Das GEZ-finanzierte Medium Tagesschau warnt seine Leser aktuell vor “Verschwörungstheorien” im Zusammenhang mit der Vogelgrippe. “Es wird unter anderem über Impfpläne und ein brisantes Gipfeltreffen gemunkelt”, heißt es dort.

Impfzwang während Corona

Zur Erinnerung: In zahlreichen Artikeln wie z.B. “Wo Impfen für wen bereits Pflicht ist”, “Kein Impfstoff ist das größere Risiko” oder “Zu langsam bei den Booster-Impfungen?” propagierte die Tagesschau massiv die Impfungen (und den Zwang dazu), deren Nebenwirkungen nun immer bekannter werden.

Und nun kritisiert dieselbe Tagesschau, dass sich Menschen in den sozialen Medien Sorgen machen, dass die Vogelgrippe als eine Art “Corona 2.0” benutzt werden könnte, um die Menschen wieder zu Impfungen mit bisher unbekannten Nebenwirkungen zu nötigen.

Will Bill Gates Geld verdienen?

Die Tagesschau erklärt des Weiteren, Forscher hätten den angeblichen Verschwörungstheoretikern zufolge “Rinder mit dem Vogelgrippevirus infiziert” und “Microsoft-Mitbegründer Bill Gates soll auch dahinterstecken.” Denn er ‘investierte Millionen von Dollar in Biowaffenexperimente'”, zitiert das Medium einen Unbekannten. Und das angebliche Ziel sei: “Die Entwicklung eines Impfstoffs, um Geld zu verdienen. An diesen Verschwörungserzählungen ist jedoch nichts dran.”

Nur wie war das damals beim letzten Virus? Hat da etwa nicht Bill Gates Millionen in Biontech investiert? In eine Firma, die vorher noch nie einen Impfstoff entwickelt hat und die kurz nach der Viruskrise praktisch aus dem Nichts mit einem nach ihr benannten Impfstoff um die Ecke kam. Wer sagt denn, dass es mit der Vogelgrippe nun nicht noch einmal so läuft? Wer gibt die Garantie, dass die Mainstreammedien nicht wieder alle Menschen in Panik versetzen und Millionen zur Impfung genötigt werden, sodass Mr. Gates und seine Genossen zum Ärger von Leuten wie Robert F. Kennedy jr. wieder Millionen auf Kosten von Menschenleben scheffeln?

Ist Biontech wieder mit dabei?

Den von der Tagesschau kritisierten Verschwörungstheorien (bei denen seltsamerweise weder die Namen der Zitierten noch eine Verlinkung zu den Zitaten gezeigt werden) zufolge ist Biontech ebenfalls wieder mit am Start. “BioNTech rechnet mit Umsatzexplosion im Herbst – und die Planspiele für die Vogelgrippe sind schon konkret vorbereitet” und “BioNTech weiß mehr” wird laut dem Medium auf X und “TikTok” behauptet. Wo genau das behauptet wird ist nicht bekannt, denn die Tagesschau verzichtet darauf, das zu verlinken.

Zitiert wird dann eine Aussage vom Biontech-Finanzchef Jens Holstein aus dem Pressebericht über die Erfolge des ersten Quartals 2024: “Wir gehen davon aus, dass wir etwa 90 Prozent unserer Gesamtjahresumsätze in den letzten Monaten des Jahres 2024 erzielen werden.” Deswegen gehen die Theoretiker davon aus, die Firma habe Insiderwissen und wisse, dass eine neue Pandemie geplant sei.

Alles nur eine Verschwörungstheorie?

Aber laut der Tagesschau werde Holsteins Aussage “irreführend und fälschlicherweise mit der Vogelgrippe in Verbindung gebracht”, wie die Firma auf Anfrage des ARD-faktenfinders behauptet. “Zur Richtigstellung: Der Satz stammt aus der Analysten-Telefonkonferenz des Unternehmens zum ersten Quartal. Der erwähnte Satz bezieht sich ausschließlich auf erwartete Umsätze aus dem Verkauf von COVID-19-Impfstoffdosen…” Und: “Hierbei erklärt Herr Holstein, dass das Unternehmen von einer eher saisonalen Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff ausgeht, sodass der Großteil der Umsätze, ähnlich wie Grippeimpfungen, im Herbst und Winter zu erwarten ist.”

Nur stimmt das auch? Wenn Millionen Leute plötzlich wieder willig sind sich gegen das bereits vorhandene Virus impfen zu lassen, warum muss dann immer wieder so viel Impfstoff vernichtet werden? Eventuell könnte es aber stimmen, weil selbst wenn den Impfstoff keiner haben möchte, sehr viel davon bis 2027 trotzdem auf Steuerzahlerkosten gekauft werden muss. Das ist nicht zuletzt Ursula von der Leyen zu verdanken.

Zur Erinnerung

Trotzdem sollte man in dieser Richtung wachsam sein. Dazu zum Schluss noch eine Anmerkung: Was galt nicht schon alles als “Verschwörungstheorie”? Die Impfpflicht wurde als eine Solche hingestellt und dann kam sie in verschiedenen Berufsgruppen und wurde als “allgemeine Impfpflicht” im BRD-Bundestag damals nur ganz knapp verhindert. Und die Nebenwirkungen der Impfungen galten auch als “Verschwörungstheorie”, sind nun aber bittere Realität.