Volkskanzler Kickl startet Tour mitten im Arbeiterbezirk Floridsdorf

„Mit Euch gegen das System“ – unter dieses Motto stellt FPÖ-Parteichef Herbert Kickl seine Tour durch Österreich, die mit einem Auftritt am 24. Mai im Herzen des Arbeiterbezirks Wien-Floridsdorf beginnt und am 29. Mai in Graz in der Steiermark endet.

“Kickl persönlich treffen”

Gestern, Dienstag, haben FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp diese Tour, „wo auch Du Herbert Kickl persönlich treffen kannst“ (so Schnedlitz), präsentiert. Insgesamt wird es sieben Veranstaltungen geben, und zwar:

am 24. Mai, 16 Uhr, auf dem Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf.

am 25. Mai, 13 Uhr, am Neuen Markt in Zwettl in Niederösterreich.

am 25. Mai, 17 Uhr, auf dem Hauptplatz in Freistadt in Oberösterreich.

am 26. Mai, 10 Uhr, auf dem Hauptplatz in Knittelfeld in der Steiermark.

am 26. Mai, 16 Uhr, auf dem Hauptplatz in Wiener Neustadt in Niederösterreich.

am 28. Mai, 17 Uhr, im Stadtgarten in Oberwart im Burgenland.

am 29. Mai, 17 Uhr, am Bauernmarkt auf dem Hofbauerplatz/Eggenberg in Graz.

Rot-weiß-roter Befreiungsschlag

Die Tour mit Herbert Kickl sei gestartet worden, weil es bei den kommenden Wahlen darum gehe, ob die Interessen der eigenen Bevölkerung oder die Interessen des Systems vertreten werden, so der FPÖ-Generalsekretär. Die vergangenen Monate hätten nämlich ganz klar gezeigt, „wem es wirklich um die Interessen der Österreicher geht“. Laut Schnedlitz soll Kickl auf dieser Tour nochmals deutlich machen, warum es für Österreich einen rot-weiß-roten Befreiungsschlag brauche.