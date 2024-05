Muttertag: Unzensuriert sagt allen Müttern ein herzliches Dankeschön

Anlässlich des heutigen Muttertags überreicht unzensuriert allen Müttern einen virtuellen Blumenstrauß und sagt danke für die enorme Leistung, die die Frauen vom Beginn des Lebensschenkens bis letztlich ans Lebensende vollbringen.

Gedichte, Frühstück und Blumenstrauß

Immer am zweiten Sonntag im Wonnemonat Mai feiern wir den Muttertag. Erstmals 1909 in den USA gefeiert, setzte er einen weltweiten Siegeszug an. Vor genau 100 Jahren wurde er in Österreich erstmals gefeiert.

Vor allem mit dem traditionellen Blumenstrauß sagen wir unseren Müttern danke für ihre Liebe und Fürsorge. Gedichte der Kinder und das gemeinsame Sonntagsfrühstück gehören ebenso zum Brauchtum rund um den Muttertag.