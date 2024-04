Ex-“Kurier”-Journalist analysierte die Wahlprogramme der Parteien

Der Journalist Martin Sörös war rund ein Vierteljahrhundert bei der Tageszeitung Kurier beschäftigt. Auf seiner Facebook-Seite hat er nun eine bemerkenswerte Analyse zu den Wahlprogrammen der Parteien gemacht.

Analyse zu EU- und Nationalratswahl

Der Autor zahlreicher Bücher („Hier regiert der Hass“, „Das Ende der SPÖ“ – beide im Verlag Frank&Frei erschienen) hat sich nach seiner Karriere beim Kurier auf die Bereiche Sport, Politik und China spezialisiert. Auf Facebook nimmt Sörös auch laufend zu politischen Ereignissen Stellung – so auch zu den bevorstehenden Wahlen. Zuletzt schrieb er:

Alles klar – die Wahlprogramme für die EU-Wahl und für die Nationalratswahl liegen also am Tisch. Völlig unabhängig von Sympathien und Parteipräferenzen halten wir fest: Wer die FPÖ und Herbert Kickl wählt, weiß was er bekommt. Das kann man mögen, oder nicht mögen.

Und das Programm der anderen Parteien?

NEOS – NEIN ZU KICKL

ÖVP – NEIN ZU KICKL

GRÜNE – NEIN ZU KICKL

SPÖ – NEIN ZU KICKL

Weitere Inhalte dieser Parteien: NULL . . .

Wäre ich Wahlkampfmanager bei NEOS, ÖVP, Grünen oder SPÖ würde ich mir Sorgen machen und hinterfragen, ob das wohl ausreichen wird als Programmansage angesichts der zahllosen Probleme, die in diesem Land und in Europa laut nach Lösung schreien?