Interessante Nebenbeschäftigung: Handelt ÖVP-Hanger auch mit Gartenzwergen?

In seinem bislang erfolglosen Versuch, FPÖ-Chef Herbert Kickl rechtswidrige Einkünfte nachzuweisen, geriet der derzeitige ÖVP-„Dobermann“ Andreas Hanger selbst in den Fokus zahlreicher Nebenbeschäftigungen, die nun FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker öffentlich machte.

U-Ausschuss keine Wahlkampfplattform

Zuerst stellte Hafenecker klar, dass Kickl schon bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht festgehalten habe, dass er weder an der besagten Werbeagentur noch an einer Immobilie in Klagenfurt beteiligt sei und daher logischerweise auch keinen Euro daraus bezogen habe. Wörtlich sagte der FPÖ-Generalsekretär in einer Aussendung:

Das sind die Fakten, die auch die ÖVP und ihre polit-medialen Handlanger einmal zur Kenntnis nehmen müssen. Außerdem sei Hanger, Christian Stocker und Co. ins Stammbuch geschrieben, dass ein Untersuchungsausschuss das wichtigste parlamentarische Aufklärungsgremium darstellt und nicht Kinderspielplatz oder Wahlkampfplattform für Schmutzkübeleien der angstgetriebenen ÖVP – das ist nämlich der Missbrauch dieses Kontrollgremiums, den die Schwarzen hier begehen!

Handel mit Gartenfiguren aller Art

Nach dieser Abrechnung mit dem politischen Mitbewerber zählte Hafenecker eine Reihe von Jobs auf, die Andreas Hanger neben seiner politischen Tätigkeit ausüben soll. Unter dem Titel „Zusatz-Information zu Funktionen von Andreas Hanger laut firmenabc.at” sind folgende Tätigkeiten angeführt:

Forsteralm Betriebs GmbH – Geschäftsführer – alleinvertretungsberechtigt, NORWIN Handelsgesellschaft m.b.H. (ILO-ILO) – Geschäftsführer – alleinvertretungsberechtigt, Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH – Geschäftsführer – alleinvertretungsberechtigt, WHK GmbH – Geschäftsführer – alleinvertretungsberechtigt, Orbis Handels GmbH (Handel mit Blumentöpfen aller Art, Anm.) – Geschäftsführer – alleinvertretungsberechtigt, Glasfaser Ybbstal GmbH – GYG – Geschäftsführer – alleinvertretungsberechtigt, NORWIN Handelsgesellschaft m.b.H. (ILO-ILO) (Handel mit Gartenfiguren aller Art, Gartenzwerge?, Anm.) – Gesellschafter – Anteil: 100,00 Prozent, Orbis Handels GmbH – Gesellschafter – Anteil: 100,00 Prozent, GEMnet Service e.Gen – Vorstand – gemeinsam vertretungsberechtigt.

Nebenbeschäftigung auf Parlaments-Webseite nicht angeführt

Die Fülle an Positionen in der Privatwirtschaft überrascht insofern, als Hanger selbst diese Berufe auf der Parlaments-Webseite nicht angegeben hat. Hier ist in der Rubrik „Beruflicher Werdegang“ lediglich der Eintrag „Geschäftsführer, Norwin Handels GmbH seit 1.12.2008“ zu finden. Bei der Aufzählung der angeblichen Tätigkeiten Hangers konnte sich Hafenecker eine Anmerkung nicht verkneifen, als er bei „Handel mit Gartenfiguren aller Art“ die Frage stellte, ob der ÖVP-Mandatar auch mit Gartenzwergen handeln würde.

Hanger schweigt zu Vorwürfen

Hanger selbst hat sich zu seinen von Hafenecker aufgezählten Tätigkeiten bisher nicht geäußert. Eine Nachfrage von unzensuriert per Mail heute, Dienstag, wurde bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.