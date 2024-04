Haimbuchner zu Häuslbauer-Darlehen: „Bund streut Menschen Sand in die Augen“

Der Nationalrat hat am 20. März ein Wohnpaket in der Höhe von 2,2 Milliarden Euro beschlossen. SPÖ und FPÖ übten Kritik, stimmten aber zu. Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) macht nun auf „leere Versprechungen“ aufmerksam.

Es werden falsche Hoffnungen geweckt

Haimbuchner, in Oberösterreich für den Wohnbau zuständig, fragt sich in einer Aussendung:

Was steckt hinter der Mär des mit 1,5 Prozent fix verzinsten Häuslbauer-Darlehens in Höhe von 200.000 Euro?

Kurz zusammengefasst meint Haimbuchner, dass die schwarz-grüne Regierung den Menschen Sand in die Augen streue und falsche Hoffnungen wecke. Man solle den Leuten reinen Wein einschenken, sagte Haimbuchner, der darauf hinwies, dass beispielsweise alle Käufer von bestehenden Häusern aus der Förderung von vornherein hinausfallen würden. Weiters:

In Oberösterreich konnten wir 2022 und 2023 durchschnittlich 914 Eigenheime fördern, davon 520 darlehensgestützt. Der Bund würde – nach seiner Lesart – somit in diesem und im nächsten Jahr Zuschüsse erst ab der 915. Eigenheimzusicherung leisten. Wie soll das nun in Oberösterreich umgesetzt werden? Die ersten 914 Häuslbauer bekommen die momentane Förderung und erst der 915. bekommt dann noch Zuschüsse des Bundes?