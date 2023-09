Patriotische Banner-Aktion in Klagenfurt: “Politikeraustausch statt Bevölkerungsaustausch”

In jüngerer Vergangenheit gab es vermehrt friedliche, patriotische Banner-Aktionen im ganzen deutschen Sprachraum. Am vergangenen Sonntag gab es eine neue Aktion in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee: Vor dem Landtag wurde ein Banner mit dem Spruch “Politikeraustausch statt Bevölkerungsaustausch” gehisst.

Afghane griff deutscher Frau in den Intimbereich

Mit dem Spruch wurde direkt der ehemalige freiheitliche Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider zitiert, der damals verkündet hatte, man müsse vor dem Volk die Politiker austauschen. Die Aktion war dabei eine direkte Reaktion auf eine sexuelle Belästigung durch einen Afghanen. Wie Mein Bezirk berichtete, hatte ein 34-jähriger Migrant vor einer Woche einer 21-jährigen Deutschen aufgelauert, sie aggressiv gegen ein Geländer gedrückt und in den Intimbereich gefasst. Schlimmeres konnte nur verhindert werden, da zwei mutige Passanten eingriffen.

Proteste in ganzem deutschen Sprachraum

In jüngerer Vergangenheit sind ähnliche Banner-Aktionen vermehrt vorgekommen. Die Aktivisten sind dabei keiner eindeutigen Gruppe zuzuordnen und agieren im gesamten deutschen Sprachraum. Auch unzensuriert berichtete schon oft von derartigen Aktionen. So berichteten wir zum Beispiel im Juli über eine Aktion aus Württemberg in Folge eines politischen Mordes durch einen Türken oder im Jänner über eine Aktion vor einer Asylwerber-Erstaufnahmeeinrichtung in Bonn. Die Proteste bleiben dabei immer friedlich und ohne Zwischenfälle.