“Freier Verkehr für freie Bürger”: FPÖ-Verkehrssprecher-Konferenz fordert Umdenken

Der heimische Verkehr und die Autofahrer wurden durch den Einzug der Grünen in die Bundesregierung vermutlich schwerer und nachhaltiger geschädigt, als je zuvor. Um dem erfolgreich entgegenzuwirken, versammelten sich vergangene Woche die Mobilitätsreferenten und Verkehrssprecher der FPÖ in Linz, um über Zukunftsmaßnahmen und Lösungsansätze zu beraten.

Weniger Ideologie, mehr Hausverstand

Auf Einladung des oberösterreichischen FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Haimbuchner sowie des oberösterreichischen Infrastruktur-Landesrats Günther Steinkellner versammelte sich das “Who is Who” der freiheitlichen Verkehrspolitiker- und Referenten aus allen Bundesländern.

Gemeinsames Ziel war es, voneinander zu lernen, sich über Vorhaben, Probleme und Möglichkeiten im Verkehrsbereich der jeweiligen Bundesländer auszutauschen und sich auch auf die Verkehrs-Agenden bei einer möglichen künftigen Regierungsbeteiligung zu verständigen. Denn die FPÖ, so der Tenor, will den Verkehr in Österreich wieder “entideologisieren”, mit Hausverstand planen und sowohl leistbarer, als auch bürgerfreundlicher gestalten.

Mobilität wird durch “CO2-Religion” nicht mehr leistbar

Was die Grünen im Kleinen in Österreich “verbrechen”, hat meistens in Brüssel seinen Ursprung, gerade im Verkehrsbereich. FPÖ-EU-Abgeordneter Roman Haider kritisierte den dogmatischen, fast schon religiösen “Green Deal” der EU und dahingehend etwa das geplante Aus des Verbrennungsmotors ab 2035 (in Österreich wollen die Grünen dies bereits ab 2030!) scharf und bezeichnete es als schwereren Fehler, der “vollständig gekippt werden sollte”.

Die Nachteile überwiegen bei Weitem, und die Emissions-Einsparungen sind mit weniger als einem Prozent minimal. Leistbare Mobilität für die Bürger ist ohne den Verbrennungsmotor aktuell nicht möglich und wird das Leben der Menschen massiv einschränken, so Haider.

Scharfe Kritik an Gewessler und Bundesregierung

Kritik wurde auch an der aktuellen Straßenbau-Blockade und den Autofahrer-Schikanen durch die grüne “Klimaschutzministerin” Leonore Gewessler laut. FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher Christian Hafenecker betonte, dass die Verkehrspolitik der derzeitigen Bundesregierung lediglich von grüner Ideologie mit einer regelrechten Feindschaft gegenüber Autofahrern und realitätsfernen Vorstellungen” geprägt sei.

Die Politik Gewesslers gefährde direkt den Industriestandort Österreich, damit tausende von Arbeitsplätze und sei schlichtweg “ein echte Nullnummer”“”, so Hafenecker, der ergänzte:

Die einzige politische Kraft, die vernünftige und tragfähige Lösungen – nicht nur in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik – anbietet, ist die FPÖ. Dagegen bremst die zuständige grüne Bundesministerin aus ideologischen Gründen wichtige Infrastrukturprojekte wie etwa den Autobahnausbau und andere wichtiger Projekte aus.

Verkehr und Straße essenziell für Wirtschaftsstandort