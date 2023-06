Jugendliche aus Polen und Rumänien nach Raub festgenommen

Das Landeskriminalamt Wien (LPD Wien) hat nach intensiven Ermittlungen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren festgenommen. Die beiden Verdächtigen, die aus Polen bzw. Rumänien stammen, stellten sich am gestrigen Freitag selbst, nachdem der Fahndungsdruck zu groß geworden war. Ihnen wird vorgeworfen, einen 19-jährigen Mann in seiner Wohnung in Simmering bedroht und beraubt zu haben.

Verdächtige bedrohten und demütigten ihr Opfer

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall Donnerstagnachmittag. Die beiden sollen ihr Opfer vor dessen Wohnung abgefangen und hineingedrängt haben. Dort bedrohten sie es mutmaßlich mit einer Faustfeuerwaffe und zwangen es zu erniedrigende Handlungen. Anschließend sollen die Täter Wertgegenstände des Opfers an sich genommen und die Wohnung verlassen haben.

Geständnisse, aber keine Waffe gefunden

Bei den Vernehmungen gestanden die beiden Beschuldigten ihre Anwesenheit in der Wohnung, bestritten jedoch, eine Waffe verwendet oder Wertgegenstände an sich genommen zu haben. Die Ermittler durchsuchten daraufhin die Wohnadressen der Verdächtigen und konnten dabei die mutmaßlich geraubten Gegenstände sicherstellen. Allerdings wurde die Tatwaffe bisher nicht aufgefunden.

Motiv weiterhin unklar

Die genauen Beweggründe für den Vorfall sind bisher noch unklar. Ein konkretes Motiv konnte noch nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die beiden Verdächtigen per Anordnung in eine Justizanstalt einliefern lassen. Es wird sich zeigen, ob sich im Verlauf des Verfahrens weitere Erkenntnisse über das Motiv der Täter ergeben.