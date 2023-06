Bitterkalter Start: Temperaturen auf Rekordtief zu Beginn des Winters

Während Europa der warmen Jahreszeit entgegengeht, ist auf der Südhalbkugel Winter angesagt.

Mehr als 100 Rekorde gebrochen

Und dieser meldet sich in Australien mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen an. Im Mai sind die Durchschnittstemperaturen auf Rekordtiefen gesunken. Mehr als hundert Wetterstationen meldeten die kältesten Mai-Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen. In der größten Stadt des Kontinents, Sydney, war es zuletzt so kalt wie seit 66 Jahren nicht mehr.

Frost und Schnee

In Zentral- und Ostaustralien lagen die Temperaturen um bis zu fünf Grad Celsius unter dem langjährigen Durchschnitt, in Einzelfällen sogar bis zu zehn Grad Celsius darunter.

Der Mai brachte häufig Frost, der bis an den tropischen Bundesstaat Queensland und das Northern Territory reichte. Schneefälle gab es in den südöstlichen Gebirgen.

Widerspruch zu Klimaerwärmung

Die ungewöhnlich niedrigen Temperaturen passen nicht in das medial gezeichnete Bild der Klimaerwärmung.